Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей

Фрэнсис Форд Коппола продолжает продавать свои вещи и имущество из-за нехватки денег. На этот раз режиссер избавился от частного острова в Белизе, где режиссер часто отдыхал, а последние 9 лет сдавал его в аренду, пишет The Hollywood Reporter.
Коппола сейчас испытывает финансовые трудности из-за провала фильма «Мегалополис», который вышел в 2024 году. На его производство ушло более 100 млн долларов, значительную часть которых режиссер оплатил из собственного кармана. Лента провалилась в прокате: сборы фильма составили всего 14,4 млн долларов. Постановщик «Крестного отца» расстался с участком протяженностью 13 км за 1,8 млн долларов.
«Коппола очень опечален этим решением. Он любил проводить время на этом райском острове, это место было для него особенным», — сказал брокер Питер МакЛин из Corcoran Group.
6 декабря режиссер «Крестного отца» выставит на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов. Главный лот аукциона — часы, которые режиссер разработал в 2014 году в сотрудничестве со швейцарской часовой компанией F.P.Journe. «Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву», — объяснил Коппола.