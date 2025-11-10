Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей

Фрэнсис Форд Коппола продолжает продавать свои вещи и имущество из-за нехватки денег. На этот раз режиссер избавился от частного острова в Белизе, где режиссер часто отдыхал, а последние 9 лет сдавал его в аренду, пишет The Hollywood Reporter.