Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8 тыс. участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года
Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров
В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд для детей
Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком
Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Жителям британского графства Оксфордшир пообещали ремонт дорог через 103 года
Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты
Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет
Робот-пылесос под управлением ИИ пережил «экзистенциальный кризис»
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой
Умер актер Владимир Симонов
Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт
Московские ветеринары назвали самые редкие клички кошек
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал

Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей

Фото: Stephane Cardinale — Corbis/Getty Images

Фрэнсис Форд Коппола продолжает продавать свои вещи и имущество из-за нехватки денег. На этот раз режиссер избавился от частного острова в Белизе, где режиссер часто отдыхал, а последние 9 лет сдавал его в аренду, пишет The Hollywood Reporter.

 Коппола сейчас испытывает финансовые трудности из-за провала фильма «Мегалополис», который вышел в 2024 году. На его производство ушло более 100 млн долларов, значительную часть которых режиссер оплатил из собственного кармана. Лента провалилась в прокате: сборы фильма составили всего 14,4 млн долларов. Постановщик «Крестного отца» расстался с участком протяженностью 13 км за 1,8 млн долларов.

«Коппола очень опечален этим решением. Он любил проводить время на этом райском острове, это место было для него особенным», — сказал брокер Питер МакЛин из Corcoran Group.

6 декабря режиссер «Крестного отца» выставит на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов. Главный лот аукциона — часы, которые режиссер разработал в 2014 году в сотрудничестве со швейцарской часовой компанией F.P.Journe. «Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву», — объяснил Коппола.

Расскажите друзьям