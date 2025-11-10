В России вырастут выплаты по больничным листам

РИА «Новости» отмечает, что больничный лист, открытый по основному месту работы, не оплатят, если заболевший продолжает трудиться по совместительству и получать за это доход. Кроме того, с 1 сентября 2025 года изменился порядок оформления: если работник оформляет четыре и более больничных листов за полгода, следующий будет выдаваться не более чем на три календарных дня. Продление возможно после обследования врачебной комиссией.