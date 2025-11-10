Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8 тыс. участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года
Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров
В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд для детей
Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком
Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Жителям британского графства Оксфордшир пообещали ремонт дорог через 103 года
Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты
Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет
Робот-пылесос под управлением ИИ пережил «экзистенциальный кризис»
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой
Умер актер Владимир Симонов
Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт
Московские ветеринары назвали самые редкие клички кошек
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал

В России вырастут выплаты по больничным листам

Фото: Anastassia Anufrieva/Unsplash

Максимальный размер выплат по больничному листу в 2026 году вырастет до 6827,4 рубля в сутки, пишет РИА «Новости».

Сейчас максимальная сумма больничного в день равна 5673,97 рубля. В 2027-м предельный размер больничного вырастет до 7860,27 рубля, а в 2028 году — до 8489,04.

РИА «Новости» отмечает, что больничный лист, открытый по основному месту работы, не оплатят, если заболевший продолжает трудиться по совместительству и получать за это доход. Кроме того, с 1 сентября 2025 года изменился порядок оформления: если работник оформляет четыре и более больничных листов за полгода, следующий будет выдаваться не более чем на три календарных дня. Продление возможно после обследования врачебной комиссией.

Недавно в России средний размер пенсий женщин впервые за 10 лет превысил выплаты мужчинам. Средняя пенсия граждан без учета разделения по полу — 23 175 рублей. Выплата женщинам составляет 23 249 рублей, а мужчины получают по 23 028 рублей.

Расскажите друзьям