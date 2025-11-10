В России вырастут выплаты по больничным листам

Максимальный размер выплат по больничному листу в 2026 году вырастет до 6827,4 рубля в сутки, пишет РИА «Новости».
Сейчас максимальная сумма больничного в день равна 5673,97 рубля. В 2027-м предельный размер больничного вырастет до 7860,27 рубля, а в 2028 году — до 8489,04.
РИА «Новости» отмечает, что больничный лист, открытый по основному месту работы, не оплатят, если заболевший продолжает трудиться по совместительству и получать за это доход. Кроме того, с 1 сентября 2025 года изменился порядок оформления: если работник оформляет четыре и более больничных листов за полгода, следующий будет выдаваться не более чем на три календарных дня. Продление возможно после обследования врачебной комиссией.
Недавно в России средний размер пенсий женщин впервые за 10 лет превысил выплаты мужчинам. Средняя пенсия граждан без учета разделения по полу — 23 175 рублей. Выплата женщинам составляет 23 249 рублей, а мужчины получают по 23 028 рублей.