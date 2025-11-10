«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга

«Аэрофлот» запускает ежегодную акцию: до 15 мая 2026 года пассажиры смогут бесплатно провозить спортивное снаряжение для зимних и водных видов спорта. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Без доплаты разрешается взять один комплект снаряжения весом до 23 килограмм — например, лыжи и палки, сноуборд, комплект для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга или дайвинга.
Бесплатно перевезти получится даже крупные комплекты — например, снаряжение для виндсерфинга с парусом и мачтой или для дайвинга с регулятором и компенсатором плавучести. Все оборудование засчитывается как отдельное место багажа и принимается при наличии свободной багажной емкости.
Акция действует на билеты всех тарифов, кроме «Лайт» и «Шаттл». Участники программы «Аэрофлот Бонус» элитных уровней смогут перевезти снаряжение бесплатно даже по этим тарифам.
Воспользоваться предложением можно на рейсах самого «Аэрофлота», а также авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU. Подробности акции ― в разделе «Багаж и ручная кладь» на сайте «Аэрофлота».
В компании отмечали, что с помощью таких акций хотят простимулировать интерес клиентов к активному отдыху. «Поддержка спорта и здорового образа жизни россиян — один из приоритетов социальной политики „Аэрофлота“», — поясняли в авиаперевозчике.