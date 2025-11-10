«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга

Бесплатно перевезти получится даже крупные комплекты — например, снаряжение для виндсерфинга с парусом и мачтой или для дайвинга с регулятором и компенсатором плавучести. Все оборудование засчитывается как отдельное место багажа и принимается при наличии свободной багажной емкости.