«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга

Фото: Алексей Переславцев/«Аэрофлот»

«Аэрофлот» запускает ежегодную акцию: до 15 мая 2026 года пассажиры смогут бесплатно провозить спортивное снаряжение для зимних и водных видов спорта. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Без доплаты разрешается взять один комплект снаряжения весом до 23 килограмм — например, лыжи и палки, сноуборд, комплект для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга или дайвинга.

Бесплатно перевезти получится даже крупные комплекты — например, снаряжение для виндсерфинга с парусом и мачтой или для дайвинга с регулятором и компенсатором плавучести. Все оборудование засчитывается как отдельное место багажа и принимается при наличии свободной багажной емкости.

Акция действует на билеты всех тарифов, кроме «Лайт» и «Шаттл». Участники программы «Аэрофлот Бонус» элитных уровней смогут перевезти снаряжение бесплатно даже по этим тарифам.

Воспользоваться предложением можно на рейсах самого «Аэрофлота», а также авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU. Подробности акции ― в разделе «Багаж и ручная кладь» на сайте «Аэрофлота». 

В компании отмечали, что с помощью таких акций хотят простимулировать интерес клиентов к активному отдыху. «Поддержка спорта и здорового образа жизни россиян — один из приоритетов социальной политики „Аэрофлота“», — поясняли в авиаперевозчике.

