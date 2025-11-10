«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года

Анимационный фильм станет продолжением полнометражной ленты «Лунтик. Возвращение домой» (2024) . По сюжету Лунтик вместе с Кузей отправится на обратную сторону Луны, чтобы найти своего папу. Режиссером и сценаристом стала Дарина Шмидт, которая ранее работала над мультсериалом и фильмом о Лунтике, а также над франшизами «Иван Царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Три кота».