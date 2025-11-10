«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года

Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров
В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд для детей
Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком
Жителям британского графства Оксфордшир пообещали ремонт дорог через 103 года
Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты
Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет
Робот-пылесос под управлением ИИ пережил «экзистенциальный кризис»
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой
Умер актер Владимир Симонов
Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт
Московские ветеринары назвали самые редкие клички кошек
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал
Популяция рыси в Московской области выросла в 2,5 раза
В России 44 города с дефисом в названии
В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»
В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми
Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс
Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»
Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»
Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»
Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором

«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года

Фото: анимационная студия «Мельница»

Премьера мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» состоится 27 августа 2026 года. Его выпустит «Вольга», сообщается в соцсетях кинокомпании.

Анимационный фильм станет продолжением полнометражной ленты «Лунтик. Возвращение домой» (2024) . По сюжету Лунтик вместе с Кузей отправится на обратную сторону Луны, чтобы найти своего папу. Режиссером и сценаристом стала Дарина Шмидт, которая ранее работала над мультсериалом и фильмом о Лунтике, а также над франшизами «Иван Царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Три кота».

«Лунтик и его друзья» показывают с 2006 года, он  насчитывает более 500 серий. В центре сюжета мультсериала — упавший с Луны на Землю пушистый фиолетовый пришельцец. Его усыновляет пожилая пара пчел — баба Капа и генерал Шер. Вместе с друзьями — Пчеленком, божьей коровкой Милой, кузнечиком Кузей — Лунтик познает мир вокруг себя.

В 2027 году банк России выпустит памятные монеты «Лунтик и его друзья». Они войдут в серию «Российская (советская) мультипликация». Согласно плану выпуска, тираж превысит 1 млн экземпляров.

В коллекцию войдут три вида монет: серебряная номиналом 3 рубля, с цветным покрытием, 925 пробы и тиражом 7000 штук и две монеты номиналом 25 рублей — одна из стали с никелевым покрытием, тиражом 850 тыс. штук, а другая из медно-никелевого сплава с цветным покрытием и сувенирной упаковкой, тиражом 150 тыс. штук.

Расскажите друзьям