«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года

Премьера мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» состоится 27 августа 2026 года. Его выпустит «Вольга», сообщается в соцсетях кинокомпании.
Анимационный фильм станет продолжением полнометражной ленты «Лунтик. Возвращение домой» (2024) . По сюжету Лунтик вместе с Кузей отправится на обратную сторону Луны, чтобы найти своего папу. Режиссером и сценаристом стала Дарина Шмидт, которая ранее работала над мультсериалом и фильмом о Лунтике, а также над франшизами «Иван Царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Три кота».
«Лунтик и его друзья» показывают с 2006 года, он насчитывает более 500 серий. В центре сюжета мультсериала — упавший с Луны на Землю пушистый фиолетовый пришельцец. Его усыновляет пожилая пара пчел — баба Капа и генерал Шер. Вместе с друзьями — Пчеленком, божьей коровкой Милой, кузнечиком Кузей — Лунтик познает мир вокруг себя.
В 2027 году банк России выпустит памятные монеты «Лунтик и его друзья». Они войдут в серию «Российская (советская) мультипликация». Согласно плану выпуска, тираж превысит 1 млн экземпляров.
В коллекцию войдут три вида монет: серебряная номиналом 3 рубля, с цветным покрытием, 925 пробы и тиражом 7000 штук и две монеты номиналом 25 рублей — одна из стали с никелевым покрытием, тиражом 850 тыс. штук, а другая из медно-никелевого сплава с цветным покрытием и сувенирной упаковкой, тиражом 150 тыс. штук.