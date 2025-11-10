Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров

Аналитики Mamba провели исследование и определили, почему мужчины и женщины резко прекращают общение с партнером (это явление называется «гостинг»). Оказалось, что чаще всего россияне исчезают не из-за безразличия, а из-за страха задеть чувства другого. 59% женщин и 54% мужчин признались, что просто не хотели обидеть человека, а треть не знала, как вежливо завершить общение, свидетельствуют результаты опроса (есть у «Афиши Daily»).
Половина россиян старается быть честными и прямо предупреждать, что продолжения не будет, не оставляя человека в неопределенности. Остальные же выбирают стратегию намеков и пауз. Так, треть мужчин и треть женщин отвечают холодно и односложно, ожидая, что собеседник все сам поймет. Каждый десятый уходит в полный игнор, а 7% женщин признаются, что предпочитают сразу блокировать, чтобы не тянуть диалог.
Однако даже те, кто исчезает, не всегда делают это спокойно. Более половины женщин (54%) и почти половина мужчин (46%) чувствуют неловкость или легкое чувство вины, когда пропадают без объяснений. 30% мужчин уверены, что не обязаны ничего объяснять, но каждый четвертый все равно считает, что после такого остается неприятный осадок.
При этом многие знают, каково быть по другую сторону: почти половина женщин (48%) и 38% мужчин говорят, что сталкиваются с гостингом время от времени, а треть — что это происходит довольно часто.
Женщины чаще реагируют мягче, чувствуют растерянность (30%) или просто любопытство, почему человек пропал (29%). Мужчины стараются держаться спокойно, но под внешним безразличием нередко скрывается разочарование и уязвленное самолюбие: почти каждый шестой признается, что после такого у них падает самооценка.
Каждая четвертая женщина (26%) считает, что, если сообщение остается без реакции хотя бы день, продолжения не будет. Еще 23% считают, что, если мужчина не написал сразу после свидания, значит, продолжения не будет. Мужчины терпеливее: четверть готовы подождать до трех дней, прежде чем поставить точку.
При этом большинство не решается писать первым. 61% женщин и 55% мужчин предпочитают просто считать историю завершенной. Те, кто все же решается на сообщение, делают это не ради продолжения, а чтобы понять, что пошло не так.
Если пропавший все же пишет, реакции спокойные: большинство отвечает вежливо, но без эмоций. Радость от возвращения испытывают лишь 7% опрошенных.
При этом сигналы гостинга россияне уже научились распознавать заранее. Женщины обращают внимание, если мужчина не проявляет интереса к ним как к личности (43%), отвечает односложно и с паузами (41%) или не зовет на второе свидание (16%). Мужчины отмечают другие признаки: женщина пишет сухо и с опозданием (47%), часто говорит, что занята, не уточняя, когда освободится (45%), и избегает общения вне чата (19%).
Недавно аналитики Mamba узнали, что для 54% россиянок внешность их партнера не играет решающей роли. Для большинства важнее, чтобы мужчина был надежным, уверенным в себе и вызывал чувство спокойствия рядом.