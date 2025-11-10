Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров

Половина россиян старается быть честными и прямо предупреждать, что продолжения не будет, не оставляя человека в неопределенности. Остальные же выбирают стратегию намеков и пауз. Так, треть мужчин и треть женщин отвечают холодно и односложно, ожидая, что собеседник все сам поймет. Каждый десятый уходит в полный игнор, а 7% женщин признаются, что предпочитают сразу блокировать, чтобы не тянуть диалог.