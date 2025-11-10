В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд для детей

Проезд в общественном транспорте для детей до 14 лет должен быть бесплатным, считает замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Не понимаю, как штрафовать ребенка 7–12 лет [за безбилетный проезд]. Я считаю, что лучше немножко увеличить тарифы для взрослых, но дети пусть ездят бесплатно», ― цитирует его слова ТАСС.
По мнению Гриба, такая мера поддержит семьи и сделает более доступными секции и кружки для детей. Он отметил, что подростки в России могут начать зарабатывать с 14 лет, поэтому целесообразно предоставлять бесплатный проезд детям до этого возраста.
Ранее Гриб предложил сделать образование в школе 12-летним. Согласно опросу, проведенному радиостанцией «Москва FM», эту идею не поддерживают 88% москвичей. В Минпросвещения сказали, что о переходе на 12-летку еще рано говорить. Для таких решений необходим глубокий анализ и обсуждения с участием научного и педагогического сообщества, экспертов и родителей учеников, отметили в министерстве.