Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

В Стерлитамаке студент ИХТИ УГНТУ Владислав Шепелев разработал беспилотник для контроля за распространением борщевика с помощью нейросети. Об этом сообщили в администрации города. 

«Мой БПЛА будет летать над полями, с помощью камер высокого разрешения и обученной нейросети находить заросли борщевика с точностью до 95–98%, строить карты его распространения и сможет точечно, с минимальным ущербом для окружающей среды, распылять на него гербициды», ― отметил студент четвертого курса.

Проект Шепелева выиграл в конкурсе «Умник». На его реализацию учащемуся выделят грант в 500 тыс. рублей.

Студент уже собрал дрон и создал нейросеть для выявления борщевика. Ему осталось все соединить, прикрепить бак и распылители. 

Ранее применять искусственный интеллект для выявления борщевика начали в Петербурге. Нейросеть обучили сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Теперь восемь ИИ-комплексов ежедневно ездят по 186 маршрутам во всех районах Петербурга в поисках борщевика. При нахождении система автоматически назначает виновным штраф.

Согласно закону, который вступит в силу 1 марта 2026 года, собственники и пользователи недвижимости в России должны будут самостоятельно выявлять и уничтожать опасные растения на своих участках. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штрафы от 20 до 50 тыс. рублей.

