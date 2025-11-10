Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком

В Стерлитамаке студент ИХТИ УГНТУ Владислав Шепелев разработал беспилотник для контроля за распространением борщевика с помощью нейросети. Об этом сообщили в администрации города.
«Мой БПЛА будет летать над полями, с помощью камер высокого разрешения и обученной нейросети находить заросли борщевика с точностью до 95–98%, строить карты его распространения и сможет точечно, с минимальным ущербом для окружающей среды, распылять на него гербициды», ― отметил студент четвертого курса.
Проект Шепелева выиграл в конкурсе «Умник». На его реализацию учащемуся выделят грант в 500 тыс. рублей.
Студент уже собрал дрон и создал нейросеть для выявления борщевика. Ему осталось все соединить, прикрепить бак и распылители.
Ранее применять искусственный интеллект для выявления борщевика начали в Петербурге. Нейросеть обучили сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Теперь восемь ИИ-комплексов ежедневно ездят по 186 маршрутам во всех районах Петербурга в поисках борщевика. При нахождении система автоматически назначает виновным штраф.
Согласно закону, который вступит в силу 1 марта 2026 года, собственники и пользователи недвижимости в России должны будут самостоятельно выявлять и уничтожать опасные растения на своих участках. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штрафы от 20 до 50 тыс. рублей.