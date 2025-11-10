Умер актер Владимир Симонов
Роберт Паттинсон назвал себя зумером

Фото: «Про: взгляд»

Актер Роберт Паттинсон назвал себя зумером во время записи шоу для журнала Vanity Fair вместе с актрисой Дженнифер Лоуренс.

Во время их беседы Паттинсон и Лоуренс обсудили, можно ли считать Роберта частью поколения Z. «Я подумала, что это безумие, когда ты звонил без спроса по FaceTime. А ты такой: „Нет, это по-зумерски“», — сказала она ему.

«Я — Gen Z», — ответил Паттинсон. «Ты хотел бы быть зумером?» — cпросила Лоуренс, на что Паттинсон просто сказал: «Я и есть». 

«Ты не из поколения Z, ты миллениал. Хотя я верю, что ты веришь в то, что ты из поколения Z», — продолжила Лоуренс. Когда она поинтересовалась у Паттинсона, в каком году он родился, тот просто улыбнулся: «Это не имеет значения». Сейчас актеру 39 лет.

Кроме того, на вопрос Лоуренс о возможном возвращении к роли Эдварда Каллена в «Сумерках» Паттинсон ответил: «О да, конечно». «Мне нравится отбирать роли у молодых актеров. Да. Я хочу снова сыграть 17-летнего», — сказал он.

Недавно Дженнифер Лоуренс рассказала, что отказалась от секс-координатора на съемках «Умри, моя любовь», потому что Роберт Паттинсон — «не извращенец». Актриса заявила, что чувствовала себя с партнером в полной безопасности.

