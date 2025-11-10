В России планируют ввести технологический сбор на электронику

В России с 1 сентября 2026 года может заработать новый налог на электронику ― так называемый технологический сбор. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к министерству.
Платить новый сбор должны будут и импортеры, и производители продукции. Последние, однако, смогут получить отраслевые меры поддержки, но для этого нужно соответствовать критериям локализации.
Налог распространят лишь на те категории товаров, где доля российских производителей невысока. На первом этапе он коснется только готовой продукции, говорят собеседники издания.
Ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от ее стоимости. Предполагается, что она не будет превышать 5000 рублей.
Деньги, собранные с производителей и импортеров, направят на развитие и поддержку российской радио- и микроэлектронной промышленности. Администратором технологического сбора будет Минпромторг.
2 июля введение промышленного сбора анонсировал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он говорил, что новый налог может коснуться радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники.