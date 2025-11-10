Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Жителям британского графства Оксфордшир пообещали ремонт дорог через 103 года

Фото: Colin Watts/Unsplash

Жители британского графства Оксфордшир жаловались, что их дорогу не ремонтировали в течение 42 лет. Местные власти объяснили, что средний срок ожидания ремонта дорог составляет 103 года. Об этом пишет The Telegraph.

Дорогу с выбоинами на улице Хоршем-Клоуз в городе Банбери не ремонтировали с 1983 года. Один из горожан рассказал журналистам, что дыры на дороге часто латают, но полностью дорогу не чинят.

Чиновник окружного совета Эндрю Гант сказал, что быстрый ремонт невозможен из‑за недостатка финансирования. «Это проблема не только Оксфордшира, но и всей страны. Последнее тревожное исследование показывает, что средний цикл ремонта всех типов дорог в Англии составляет 103 года», — пояснил он.

«Главная дорога Сассекс-драйв, соединяющая многие из этих закрытых участков, была отремонтирована несколько лет назад. Из‑за бюджетных ограничений мы вынуждены определять приоритетность [ремонта] дорог», — рассказал Гант.

«Ждать дороги 103 года — это неслыханно. Это больше, чем большинство людей живут», — прокомментировал один из местных жителей. Они жалуются, что дорога настолько плоха, что ездить по ней опасно.

