Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты, меньше всего — охранники, продавцы и курьеры, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.
Высокие показатели удовлетворенности работой также у медицинских сестер (59%), водителей (58%) и HR-менеджеров (57%). Всего 45% опрошенных россиян ответили, что они удовлетворены своим профессиональным выбором и сделали бы его снова. Поменять сферу деятельности предпочел каждый третий респондент (35%), 20% затруднились с ответом.
Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором выше, чем среди женщин: 48% против 43% соответственно. Среди россиян с высшим образованием 44% рассказали, что довольны развитием карьеры. Среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 40%.
У участников исследования до 35 лет наименьший уровень уверенности в своем выборе — 41%. Среди 35–45-летних этот показатель выше и составляет 47%, а среди респондентов от 45 лет — 51%.