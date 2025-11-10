Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты

Высокие показатели удовлетворенности работой также у медицинских сестер (59%), водителей (58%) и HR-менеджеров (57%). Всего 45% опрошенных россиян ответили, что они удовлетворены своим профессиональным выбором и сделали бы его снова. Поменять сферу деятельности предпочел каждый третий респондент (35%), 20% затруднились с ответом.