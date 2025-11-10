Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты

Умер актер Владимир Симонов
Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет
Робот-пылесос под управлением ИИ пережил «экзистенциальный кризис»
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой
Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт
Московские ветеринары назвали самые редкие клички кошек
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал
Популяция рыси в Московской области выросла в 2,5 раза
В России 44 города с дефисом в названии
В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»
В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми
Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс
Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»
Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»
Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»
Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором
Расселл Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограмм
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Элкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнолдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»

Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты

Фото: Israel Andrade/Unsplash

Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты, меньше всего — охранники, продавцы и курьеры, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Высокие показатели удовлетворенности работой также у медицинских сестер (59%), водителей (58%) и HR-менеджеров (57%). Всего 45% опрошенных россиян ответили, что они удовлетворены своим профессиональным выбором и сделали бы его снова. Поменять сферу деятельности предпочел каждый третий респондент (35%), 20% затруднились с ответом.

Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором выше, чем среди женщин: 48% против 43% соответственно. Среди россиян с высшим образованием 44% рассказали, что довольны развитием карьеры. Среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 40%.

У участников исследования до 35 лет наименьший уровень уверенности в своем выборе — 41%. Среди 35–45-летних этот показатель выше и составляет 47%, а среди респондентов от 45 лет — 51%.

