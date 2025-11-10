Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет

Польза виноградных косточек давно известна на Западе, их масло применяют в косметике, в том числе для омоложения кожи. В компании Lonvi Biosciences утверждают, что их препарат содержит «изолированные молекулы», способные уничтожать так называемые зомби-клетки — стареющие клетки, потерявшие способность к делению из-за стресса или повреждений и не выводящиеся из организма естественным образом, из-за чего они вызывают воспаление в тканях.