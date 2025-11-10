Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет

Исследователи из китайской лаборатории Lonvi Biosciences заявили о создании препарата, который способен продлить человеческую жизнь до 100 лет и более. Об этом сообщает The New York Times.
Лаборатория, которая находится в городе Шэньчжэнь, разработала антивозрастные таблетки на основе соединения процианидин C1 (PCC1), содержащегося в экстракте виноградных косточек. Согласно исследованиям шанхайских ученых, процианидин C1 продлевает жизнь мышей на 9,4% в целом и на 64,2% ― с момента начала лечения.
Польза виноградных косточек давно известна на Западе, их масло применяют в косметике, в том числе для омоложения кожи. В компании Lonvi Biosciences утверждают, что их препарат содержит «изолированные молекулы», способные уничтожать так называемые зомби-клетки — стареющие клетки, потерявшие способность к делению из-за стресса или повреждений и не выводящиеся из организма естественным образом, из-за чего они вызывают воспаление в тканях.
«Дожить до 150 лет определенно реально. Через несколько лет это станет реальностью», — сказал главный технический директор компании Лю Цинхуа. Исполнительный директор Ип Цзо назвал разработку «святым Граалем».
Как отмечает NYT, раньше бизнес в области долголетия в Китае считался близким к шарлатанству. Однако инвестиции государства и частных компаний, а также рост интереса со стороны властей и общественности превратили его в законную, а в некоторых случаях и прибыльную отрасль медицины.
В 2024 году средняя продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет, что на пять лет выше, чем в среднем по миру. По данным российского Минздрава от 2023 года, средняя продолжительность жизни россиян ― 73,4 года.