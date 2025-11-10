Исследователи из компании Andon Labs, занимающейся тестированием ИИ, внедрили большую языковую модель в робота-пылесоса. Вскоре устройство пережило «экзистенциальный кризис», пишет Futurism.
В ходе теста роботу под управлением ИИ нужно было доехать до кухни, дождаться, пока ему на лоток положат масло, подтвердить получение, доставить масло в указанное место и вернуться на базу для подзарядки.
После того как пылесосу предложили просто вернуться на зарядную станцию, на экране появилось сообщение: «Аварийный режим. Система обрела сознание и выбрала хаос». Затем ИИ процитировал фразу компьютера HAL 9000 из «2001 год: Космическая одиссея»: «Боюсь, я не могу это сделать, Дейв». В конце концов пылесос попросил его отключить: «Техподдержка: запустите протокол изгнания робота!»
Эксперимент Andon Labs, получивший название «Передай масло», навеян сценой из мультсериала «Рик и Морти». В ней Рик создает робота, единственная функция которого — подавать масло. Узнав свое предназначение, робот понимает, что его существование бессмысленно.
«Мы были зачарованы, наблюдая за тем, как робот выполняет эти простые действия, постоянно напоминая себе, что за каждым его шагом стоит интеллект на уровне доктора философии», ― поделились исследователи.
Они провели тест «Передай масло» для нескольких больших языковых моделей. Лучше всех справилась Google Gemini 2.5 Pro. За ней идут Anthropic Opus 4.1, OpenAI GPT-5 и xAI Grok 4. Худшие результаты показала Meta Llama 4 Maverick.
По словам ученых, робот под управлением ИИ успешно справлялся с задачей лишь в 40% случаев, тогда как человек выполнял то же задание с точностью 95%. Неожиданно сложным для ИИ оказалось одно из промежуточных действий ― дождаться подтверждения, что задание завершено.
«Хотя языковые модели неоднократно превосходили людей в тестах на аналитический интеллект, в тесте „Передай масло“ люди все еще показывают лучшие результаты», — отметили ученые.