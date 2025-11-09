Гильермо дель Торо и Джеймс Кэмерон в юности жили вместе и показывали друг другу аниме

Дель Торо поделился, что познакомился с Кэмероном в 1991 или 1992 году, и они мгновенно нашли общий язык. «Мы стали братьями около 30 с чем-то лет назад. Мы сразу понравились друг другу. Я не знаю, почему я ему понравился. Но я знаю, почему он понравился мне — потому что он гений», — рассказал режиссер.