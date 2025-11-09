Гильермо дель Торо и Джеймс Кэмерон в юности жили вместе и показывали друг другу аниме

Умер актер Владимир Симонов
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Funko Pop в убытке и может закрыться в следующем году
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой
Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт
Московские ветеринары назвали самые редкие клички кошек
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал
Популяция рыси в Московской области выросла в 2,5 раза
В России 44 города с дефисом в названии
В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»
В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми
Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс
Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»
Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»
Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»
Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором
Расселл Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограмм
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Элкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнолдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»

Гильермо дель Торо и Джеймс Кэмерон в юности жили вместе и показывали друг другу аниме

Фото: Michael Kovac/Getty Images

Режиссер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в интервью французскому изданию Konbini рассказал о многолетней дружбе с Джеймсом Кэмероном, автором «Аватара» и «Титаника». 

Дель Торо поделился, что познакомился с Кэмероном в 1991 или 1992 году, и они мгновенно нашли общий язык. «Мы стали братьями около 30 с чем-то лет назад. Мы сразу понравились друг другу. Я не знаю, почему я ему понравился. Но я знаю, почему он понравился мне — потому что он гений», — рассказал режиссер.

Дуэт какое-то время жил вместе — и они показывали друг другу аниме. «Он познакомил меня с „Полицией будущего“ (1988). Я познакомил его с Боевым Ангелом: Аэлитой» (1993)», — вспоминает дель Торо.

Видео: Konbini

Именно Кэмерон сыграл ключевую роль в продвижении одного из первых фильмов дель Торо — хоррора «Хронос». Кэмерон нашел агента, который помог с продажей картины. Дель Торо подчеркнул, что этот урок взаимопомощи он усвоил и теперь сам помогает молодым кинематографистам.

