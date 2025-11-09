Гильермо дель Торо и Джеймс Кэмерон в юности жили вместе и показывали друг другу аниме

Режиссер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в интервью французскому изданию Konbini рассказал о многолетней дружбе с Джеймсом Кэмероном, автором «Аватара» и «Титаника».
Дель Торо поделился, что познакомился с Кэмероном в 1991 или 1992 году, и они мгновенно нашли общий язык. «Мы стали братьями около 30 с чем-то лет назад. Мы сразу понравились друг другу. Я не знаю, почему я ему понравился. Но я знаю, почему он понравился мне — потому что он гений», — рассказал режиссер.
Дуэт какое-то время жил вместе — и они показывали друг другу аниме. «Он познакомил меня с „Полицией будущего“ (1988). Я познакомил его с Боевым Ангелом: Аэлитой» (1993)», — вспоминает дель Торо.
Именно Кэмерон сыграл ключевую роль в продвижении одного из первых фильмов дель Торо — хоррора «Хронос». Кэмерон нашел агента, который помог с продажей картины. Дель Торо подчеркнул, что этот урок взаимопомощи он усвоил и теперь сам помогает молодым кинематографистам.