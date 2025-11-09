Самой популярной песней со словами «секс» или «сексуальный» в названии стала «Sexy and I Know It» дуэта LMFAO. Композиция возглавляла Billboard Hot 100 в июле 2012 года. Всего в рейтинг, составленный Billboard на основе данных чарта, вошло 25 песен.
На втором месте оказалась песня Рода Стюарта «Do Ya Think I’m Sexy?» с популярными строчками: «If you want my body, and you think I’m sexy // Come on, sugar, tell me so».
Третье место заняла композиция «I Wanna Sex You Up» группы Color Me Badd — эта композиция была лид-синглом с их дебютного альбома «C.M.B.». На четвертой позиции расположился хит Джастина Тимберлейка «SexyBack» 2006 года, который в 2025 году стал основой для популярного мема.
Пятерку лидеров замыкает песня «You Sexy Thing» группы Hot Chocolate. Самые прослушиваемые строчки этой композиции: «Oh, kiss me, you sexy thing // Touch me, baby, you sexy thing // I love the way you touch me, darling, you sexy thing // Oh, it’s ecstasy, you sexy thing».
Полный топ-25 самых популярных песен о сексе по версии Billboard
- LMFAO «Sexy and I Know It»
- Род Стюарт «Do Ya Think I’m Sexy?»
- Color Me Badd «I Wanna Sex You Up»
- Джастин Тимберлейк «SexyBack»
- Hot Chocolate «You Sexy Thing»
- Марвин Гэй «Sexual Healing»
- Джордж Майкл «I Want Your Sex»
- Дэвид Гетта & Эйкон «Sexy Chick»
- Right Said Fred «I’m Too Sexy»
- Рэй Джей & Yung Berg, «Sexy Can I»
- Dr. Hook «Sexy Eyes»
- Jeremih «Birthday Sex»
- Stray Cats «(She’s) Sexy + 17»
- Дрейк, Future & Янг Таг «Way 2 Sexy»
- Marcy Playground «Sex and Candy»
- Ни-Йо «Sexy Love»
- Salt-N-Pepa «Let’s Talk About Sex»
- The Moments «Sexy Mama»
- Гленн Фрай «Sexy Girl»
- Пэт Бенатар «Sex as a Weapon»
- Джеймс Браун «Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine (Part 1)»
- Ар Келли «Sex Me (Parts I & II)»
- Сиара & Джастин Тимберлейк «Love Sex Magic»
- Yung Berg feat. Junior «Sexy Lady»
- Twista & Ар Келли «So Sexy»