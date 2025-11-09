Умер актер Владимир Симонов
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе

Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Самой популярной песней со словами «секс» или «сексуальный» в названии стала «Sexy and I Know It» дуэта LMFAO. Композиция возглавляла Billboard Hot 100 в июле 2012 года. Всего в рейтинг, составленный Billboard на основе данных чарта, вошло 25 песен.

На втором месте оказалась песня Рода Стюарта «Do Ya Think I’m Sexy?» с популярными строчками: «If you want my body, and you think I’m sexy // Come on, sugar, tell me so».

Третье место заняла композиция «I Wanna Sex You Up» группы Color Me Badd — эта композиция была лид-синглом с их дебютного альбома «C.M.B.». На четвертой позиции расположился хит Джастина Тимберлейка «SexyBack» 2006 года, который в 2025 году стал основой для популярного мема.

Пятерку лидеров замыкает песня «You Sexy Thing» группы Hot Chocolate. Самые прослушиваемые строчки этой композиции: «Oh, kiss me, you sexy thing // Touch me, baby, you sexy thing // I love the way you touch me, darling, you sexy thing // Oh, it’s ecstasy, you sexy thing».

Полный топ-25 самых популярных песен о сексе по версии Billboard

  1. LMFAO «Sexy and I Know It»
  2. Род Стюарт «Do Ya Think I’m Sexy?»
  3. Color Me Badd «I Wanna Sex You Up»
  4. Джастин Тимберлейк «SexyBack»
  5. Hot Chocolate «You Sexy Thing»
  6. Марвин Гэй «Sexual Healing»
  7. Джордж Майкл «I Want Your Sex»
  8. Дэвид Гетта & Эйкон «Sexy Chick»
  9. Right Said Fred «I’m Too Sexy»
  10. Рэй Джей & Yung Berg, «Sexy Can I»
  11. Dr. Hook «Sexy Eyes»
  12. Jeremih «Birthday Sex»
  13. Stray Cats «(She’s) Sexy + 17»
  14. Дрейк, Future & Янг Таг «Way 2 Sexy»
  15. Marcy Playground «Sex and Candy»
  16. Ни-Йо «Sexy Love»
  17. Salt-N-Pepa «Let’s Talk About Sex»
  18. The Moments «Sexy Mama»
  19. Гленн Фрай «Sexy Girl»
  20. Пэт Бенатар «Sex as a Weapon»
  21. Джеймс Браун «Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine (Part 1)»
  22. Ар Келли «Sex Me (Parts I & II)»
  23. Сиара & Джастин Тимберлейк «Love Sex Magic»
  24. Yung Berg feat. Junior «Sexy Lady»
  25. Twista & Ар Келли «So Sexy»
