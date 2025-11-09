Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine

Предприниматель Илон Маск создал голосование в соцсети X за кодовое имя для версии 1.0 генератора видео Grok Imagine.
В опросе представлены три варианта: Colossal Coconut («Колоссальный кокос»), Giga Grape («Гигавиноград») и Giant Orange («Гигантский апельсин»). Голосование продлится сутки.
Уже спустя 12 часов в опросе приняли участие более 188 тыс. человек. На настоящий момент лидирует вариант Colossal Coconut — за него проголосовал 41% людей. За Giga Grape отдали голоса 33% участников, а Giant Orange занимает третье место с результатом в 26%.
Grok Imagine — это нейросеть от компании xAI, встроенная в чат-бота Grok. Искусственный интеллект умеет генерировать изображения и видео по текстовому описанию и анимировать статичные картинки. Grok Imagine получил широкую известность из-за наличия в нем «Spicy Mode», позволяющего создавать контент для взрослых, изображения обнаженной и полуобнаженной натуры.
Ранее, 28 октября, Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ-модели Grok. В первый день в ней стало доступно 885 тыс. статей на английском ― в восемь раз меньше, чем в англоязычной «Википедии».