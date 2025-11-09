Россияне установили 13-летний рекорд по туристическим поездкам в Китай

Умер актер Владимир Симонов
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Funko Pop в убытке и может закрыться в следующем году
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой
Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт
Московские ветеринары назвали самые редкие клички кошек
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал
Популяция рыси в Московской области выросла в 2,5 раза
В России 44 города с дефисом в названии
В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»
В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми
Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс
Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»
Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»
Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»
Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором
Расселл Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограмм
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Элкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнолдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT

Россияне установили 13-летний рекорд по туристическим поездкам в Китай

Фото: Fanjianhua/Freepik

Популярность Китая среди российских туристов достигла максимума за последние 13 лет, сообщают «РИА Новости».

За июль — сентябрь 2025 года россияне совершили 383 тыс. поездок в КНР. Этот показатель на 13% больше, чем в апреле — июне и на 25% больше, чем в июле — сентябре 2024 года.

Более высокое значение было зафиксировано лишь в 2012 году. Тогда в Китай совершили 407,6 тысячи поездок.

15 сентября Китай ввел безвизовый режим для граждан России на поездки до 3- дней. Для путешествия теперь требуется только действующий заграничный паспорт. Режим пробный и будет действовать в течение года — до 14 сентября 2026 года.

Расскажите друзьям