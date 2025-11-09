Россияне установили 13-летний рекорд по туристическим поездкам в Китай

Популярность Китая среди российских туристов достигла максимума за последние 13 лет, сообщают «РИА Новости».
За июль — сентябрь 2025 года россияне совершили 383 тыс. поездок в КНР. Этот показатель на 13% больше, чем в апреле — июне и на 25% больше, чем в июле — сентябре 2024 года.
Более высокое значение было зафиксировано лишь в 2012 году. Тогда в Китай совершили 407,6 тысячи поездок.
15 сентября Китай ввел безвизовый режим для граждан России на поездки до 3- дней. Для путешествия теперь требуется только действующий заграничный паспорт. Режим пробный и будет действовать в течение года — до 14 сентября 2026 года.