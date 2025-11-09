Умер актер Владимир Симонов
Поезд Деда Мороза остановится в Москве 2 и 3 января, а в Петербурге — 6 и 7 января

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Появился маршрут поезда Деда Мороза. Сегодня, 9 ноября, волшебник выехал из Великого Устюга во Владивосток. Почти за два месяца путешествий он остановится в 70 городах.

В яркую и праздничную передвижную резиденцию Деда Мороза входят приемная самого волшебника, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, лавка с сувенирами, ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.

Долгий путь волшебника уже начался. Свое путешествие по стране поезд начнет с Дальнего Востока: 19 ноября он будет во Владивостоке, 22 ноября — в Хабаровске. Затем, набирая ход, он проследует через Сибирь и Урал, чтобы успеть к концу декабря в города Поволжья. Так, 2 декабря состав будет в Иркутске, 10 декабря — в Омске, 12 декабря — в Екатеринбурге, а 14 декабря — в Уфе.

Перед самым Новым годом, 22 декабря, поезд примет гостей в Казани, а 27 декабря — в Нижнем Новгороде. Завершит 2025 год волшебник в Иваново 31 декабря. После новогодней ночи поезд Деда Мороза с 2 по 3 января остановится в Москве, а с 6 по 7 января — в Санкт-Петербурге. Финальной точкой путешествия станет возвращение волшебника домой, в Великий Устюг, 11 января.

© Поезд Деда Мороза

Сам сказочный состав вчера заметили в Москве. 8 ноября с 7.10 до 7.50 поезд Деда Мороза можно было увидеть и сфотографировать на Московском центральном кольце. С 11.40 до 18.00 его можно было «поймать» на участке Мытищи — Данилов Ярославского направления.

