Funko Pop в убытке и может закрыться в следующем году

Умер актер Владимир Симонов
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой
Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт
Московские ветеринары назвали самые редкие клички кошек
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал
Популяция рыси в Московской области выросла в 2,5 раза
В России 44 города с дефисом в названии
В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»
В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми
Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс
Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»
Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»
Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»
Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором
Расселл Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограмм
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Элкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнолдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT
В Совете Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах
«Национальная медиа группа» снимет свою первую микродраму в вертикальному формате

Funko Pop в убытке и может закрыться в следующем году

Фото: @originalfunko

Компания Funko, производящая коллекционные виниловые фигурки, предупредила инвесторов, что может не пережить следующий год из-за резкого спада продаж. Об этом написало издание Dexerto.

Выручка Funko за третий квартал 2025 года составила 250,9 млн долларов — на 14% ниже показателей прошлого года. Чистый убыток компании составил 1 млн долларов.

В последнем отчете компания указала на «существенные сомнения в способности [Funko] продолжать деятельность в качестве действующего предприятия в течение следующих 12 месяцев».

Funko признала, что без нового финансирования или поглощения другой компанией она может не выполнить долговые обязательства. У предприятия около 250 млн долларов долга.

Расскажите друзьям