Funko Pop в убытке и может закрыться в следующем году

Компания Funko, производящая коллекционные виниловые фигурки, предупредила инвесторов, что может не пережить следующий год из-за резкого спада продаж. Об этом написало издание Dexerto.
Выручка Funko за третий квартал 2025 года составила 250,9 млн долларов — на 14% ниже показателей прошлого года. Чистый убыток компании составил 1 млн долларов.
В последнем отчете компания указала на «существенные сомнения в способности [Funko] продолжать деятельность в качестве действующего предприятия в течение следующих 12 месяцев».
Funko признала, что без нового финансирования или поглощения другой компанией она может не выполнить долговые обязательства. У предприятия около 250 млн долларов долга.