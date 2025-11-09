Умер актер Владимир Симонов
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов

Фото: Apple TV

Немецкий дизайнер Андреас Шторм опубликовал закулисный видеоролик, раскрывающий процесс создания заставки для стримингового сервиса Apple TV. Как оказалось, она была создана без применения компьютерной графики и спецэффектов.

Для создания интро производилась съемка больших стеклянных версий логотипа Apple TV. Пластины приводились в движение, менялся угол освещения и его цвет.

Были созданы три версии заставки разной длины: короткая односекундная для трейлеров, пятисекундная для телешоу и расширенная 12-секундная для фильмов.

Видео: @avstorm

Звук интро создал американский певец и композитор Финнеас. Компания также убрала знак «плюс» из логотипа и названия. Ранее платформа называлась Apple TV+.

Стриминговый сервис Apple TV с оригинальными фильмами и сериалами Apple Originals запустили осенью 2019 года. Среди его знаковых проектов — сериалы «Утреннее шоу» о расследовании харассмента на телеканале, «Разделение» о сотрудниках корпорации, создавших отдельную офисную версию себя, «Тед Лассо» о тренере по американскому футболу, который становится наставником команды англичан, и «Дикинсон» — осовремененная биография известной поэтессы.

Apple TV вошла в историю как первая стриминговая платформа, получившая «Оскар» за лучший фильм: все благодаря coming-of-age-картине 2021 года «CODA: Ребенок глухих родителей».

