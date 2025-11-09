Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов

Немецкий дизайнер Андреас Шторм опубликовал закулисный видеоролик, раскрывающий процесс создания заставки для стримингового сервиса Apple TV. Как оказалось, она была создана без применения компьютерной графики и спецэффектов.
Для создания интро производилась съемка больших стеклянных версий логотипа Apple TV. Пластины приводились в движение, менялся угол освещения и его цвет.
Были созданы три версии заставки разной длины: короткая односекундная для трейлеров, пятисекундная для телешоу и расширенная 12-секундная для фильмов.
Звук интро создал американский певец и композитор Финнеас. Компания также убрала знак «плюс» из логотипа и названия. Ранее платформа называлась Apple TV+.
Стриминговый сервис Apple TV с оригинальными фильмами и сериалами Apple Originals запустили осенью 2019 года. Среди его знаковых проектов — сериалы «Утреннее шоу» о расследовании харассмента на телеканале, «Разделение» о сотрудниках корпорации, создавших отдельную офисную версию себя, «Тед Лассо» о тренере по американскому футболу, который становится наставником команды англичан, и «Дикинсон» — осовремененная биография известной поэтессы.
Apple TV вошла в историю как первая стриминговая платформа, получившая «Оскар» за лучший фильм: все благодаря coming-of-age-картине 2021 года «CODA: Ребенок глухих родителей».