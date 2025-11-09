Умер актер Владимир Симонов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм

Фото: Книга рекордов России

Мастерица Вера Александровна Федосимова из Новодвинска в Архангельской области связала самые маленькие варежки с орнаментом в мире и попала в Книгу рекордов России. На достижение обратил внимание «Нож».

Мастерица шла к этому результату постепенно: «В Книгу рекордов России еще никто не обращался с таким рекордом — я первая! Работы было много, сначала вязала сувенирные варежки, потом — чуть поменьше, затем — еще меньше. И вот получились те самые, к которым я стремилась», — рассказала Федосимова.

© Книга рекордов России

Размер изделия — 9 на 15 миллиметров. Величина одной петли составила 1,8 миллиметра, а всего в варежке 14 петель по кругу. Для работы использовались три иглы, белые хлопковые нитки и тонкая шерстяная нить синего цвета. Рукодельница воспроизвела традиционный поморский орнамент — восьмиконечную звезду.

Секрет такого мастерства кроется в многолетнем опыте: Федосимова занимается художественным вязанием с 10 лет, а искусству создания поморских варежек ее научила мама.

