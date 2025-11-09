В возрасте 92 лет скончался художник Эрик Булатов

Скончался советский и российский художник Эрик Булатов, сообщает The Art Newspaper Russia. Ему было 92 года.
Булатов родился в Свердловске, вырос в Москве, несколько лет проживал в Нью-Йорке, а с 1990-х жил между Парижем и российской столицей. Международное признание пришло к художнику в конце 1980-х после персональных выставок в кунстхалле Цюриха и парижском центре Жоржа Помпиду.
Основой художественного метода Булатова стало противопоставление: он часто сталкивал идеологизированные образы с лирическими. Другие точки сборки его творчества — указание на плоскость холста и соединение изображения и текста.
Среди наиболее известных работ художника: «Вход — нет входа», «Свобода», «Живу — вижу», «Слава КПСС», «Добро пожаловать», «Лувр. Джоконда», «Тучи растут».
Летом 2025 года Булатов возглавил «Рейтинг самых дорогих ныне живущих художников России», составленный на основе данных аукционных продаж. В него не вошли закрытые частные сделки в галереях и других арт-институциях. Самая дорогая работа Булатова — «Слава КПСС» 1975 года — была продана в Лондоне на аукционе в 2008 году за более чем 2 млн долларов.