МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой

Министерство внутренней безопасности США ответило на обвинения Оливии Родриго в распространении «расистской пропаганды», сообщает Deadline. Ранее ведомство опубликовало видео с композицией «All-American Bitch» с призывом к нелегальным иммигрантам добровольно депортироваться. В ответ на требование Родриго не использовать ее песню министерство призвало поблагодарить федеральные службы за их работу.
«Америка всегда благодарна нашим федеральным сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечивают нашу безопасность. Мы предлагаем мисс Родриго поблагодарить их за службу, а не принижать их жертвы», — прокомментировал представитель МВБ. В сообщении использовалось выражение «grateful all the time» («всегда благодарна») — цитата из песни Родриго «All-American Bitch».
В изначальной публикации говорилось: «УЕЗЖАЙТЕ СЕЙЧАС и депортируйтесь добровольно с помощью приложения CBP Home. Если вы этого не сделаете, вам придется столкнуться с последствиями».
Родриго написала комментарий: «Никогда не используйте мои песни для продвижения своей расистской, полной ненависти пропаганды». Вскоре после ее реакции видеоролик удалили.
Год назад певица уже сталкивалась с похожей ситуацией. Ее песню «deja vu» использовали в тикток-аккаунте Дональда Трампа. После его победы на выборах там появилось видео с подписью: «И вдруг слова „Я избранный президент“ вырвались из моего рта…» — и на фоне звучал трек 2021 года. Певица написала в комментариях: «Фу, никогда больше не используй мою музыку» — и удалила композицию из тиктока.