Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт

Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи существовало с 1993 по 2011 годы. Грузопассажирское судно Seabridge должно было выполнить первый за 14 лет рейс с пассажирами по этому маршруту. Старт сообщения был запланирован на 29 октября, но его перенесли на неделю из‑за шторма. В неделю планировалась проводить два рейса, цены на них начинались от 55 долларов (около 4,5 тыс. рублей). Судно было рассчитано на 450 пассажиров.