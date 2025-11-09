Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт

Турецкому парому Seabridge не разрешили пришвартоваться в Сочи, судно возвращается в Турцию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя компании-организатора маршрута Сергея Туркменяна.
«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи, паром возвращается в Трабзон не высадив своих граждан», — сказал Туркменян. На борту находилось 20 пассажиров — преимущественно, россиян. В администрации Краснодарского края запуск такого морского маршрута назвали преждевременным в связи с нерешенными вопросами безопасности.
Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи существовало с 1993 по 2011 годы. Грузопассажирское судно Seabridge должно было выполнить первый за 14 лет рейс с пассажирами по этому маршруту. Старт сообщения был запланирован на 29 октября, но его перенесли на неделю из‑за шторма. В неделю планировалась проводить два рейса, цены на них начинались от 55 долларов (около 4,5 тыс. рублей). Судно было рассчитано на 450 пассажиров.
Seabridge вечером 5 ноября вышел из Трабзона, с утра 6 ноября находился на внешнем рейде акватории Черного моря, в 20 километрах от морского порта Сочи. По итогу в порт его не пустили.