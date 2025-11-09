Моковские ветеринары назвали самые редкие клички кошек жителей за последнее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет ветеринарии города.
«В октябре 2025 госветклиники столицы посетили кошки с кличками: Степашка, Персей, Наполеон, Паскаль, Бамбуля, Василек, Виталик», — рассказали в ведомстве.
На прием к специалистам поступали питомцы, названные как литературные и мифические персонажи — Дартаньян и Персефона, а также кошки с такими необычными кличками, как Делориан, Зимбабве, Лакшми, Мотилиум и Обсидиан. Среди самых забавных кличек: Колобашка, Пузырик, Пуфик, Сердечко, Услада. Кроме того, в комитете рассказали и о необычных кличках собак. В их число вошли Баунти, Биткоин, Майбах, Биткоин, Забава Путятична, Зевс, Сумрак, Танго и Тиграна.
Как ранее рассказал в интервью ТАСС председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, наибольшей популярностью у владельцев кошек в Москве остаются традиционные клички: Муся, Пушок и Барсик. Владельцы собак чаще выбирают зарубежные клички — Джек, Тайсон и Ричард.