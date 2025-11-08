Variety: Милли Бобби Браун подала жалобу против Дэвида Харбора, но конфликт был урегулирован

Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал
Популяция рыси в Московской области выросла в 2,5 раза
В России 44 города с дефисом в названии
В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»
В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми
Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»
Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»
Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»
Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором
Рассел Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограмм
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Элкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнолдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT
В Совете Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах
«Национальная медиа группа» снимет свою первую микродраму в вертикальному формате
В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони
Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
За год выросли доходы почти у половины российских риелторов

Variety: Милли Бобби Браун подала жалобу против Дэвида Харбора, но конфликт был урегулирован

Фото: Kevin Winter/Getty Images

По жалобе Милли Бобби Браун на Дэвида Харбора было проведено внутреннее расследование, и конфликт был разрешен, сообщают источники Variety.

Чтобы развеять слухи, Netflix организовал совместное появление актеров на премьере финального сезона в Лос-Анджелесе. Харбор и Браун по-дружески общались на красной дорожке: обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам. В интервью Браун рассказала, что ей повезло иметь такого партнера по съемкам, как Харбор.

По сведениям Variety, изначально Харбора не планировали задействовать в пресс-турах из-за его напряженного графика съемок в других проектах. Чтобы подчеркнуть хорошие отношения актеров, студия решила задействовать его в мероприятиях.

Ранее СМИ писали, что Браун подала жалобу на Харбора, обвинив его в «издевательствах и преследовании». В тексте не было упоминаний о сексуализированном насилии. По данным Daily Mail, Браун обратилась в суд еще до начала съемок последнего сезона, после чего Netflix провел внутреннее расследование.

Расскажите друзьям