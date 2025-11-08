Variety: Милли Бобби Браун подала жалобу против Дэвида Харбора, но конфликт был урегулирован

По жалобе Милли Бобби Браун на Дэвида Харбора было проведено внутреннее расследование, и конфликт был разрешен, сообщают источники Variety.
Чтобы развеять слухи, Netflix организовал совместное появление актеров на премьере финального сезона в Лос-Анджелесе. Харбор и Браун по-дружески общались на красной дорожке: обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам. В интервью Браун рассказала, что ей повезло иметь такого партнера по съемкам, как Харбор.
По сведениям Variety, изначально Харбора не планировали задействовать в пресс-турах из-за его напряженного графика съемок в других проектах. Чтобы подчеркнуть хорошие отношения актеров, студия решила задействовать его в мероприятиях.
Ранее СМИ писали, что Браун подала жалобу на Харбора, обвинив его в «издевательствах и преследовании». В тексте не было упоминаний о сексуализированном насилии. По данным Daily Mail, Браун обратилась в суд еще до начала съемок последнего сезона, после чего Netflix провел внутреннее расследование.