Variety: Милли Бобби Браун подала жалобу против Дэвида Харбора, но конфликт был урегулирован

Чтобы развеять слухи, Netflix организовал совместное появление актеров на премьере финального сезона в Лос-Анджелесе. Харбор и Браун по-дружески общались на красной дорожке: обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам. В интервью Браун рассказала, что ей повезло иметь такого партнера по съемкам, как Харбор.