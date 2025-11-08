О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал

Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Популяция рыси в Московской области выросла в 2,5 раза
В России 44 города с дефисом в названии
В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»
В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми
Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»
Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»
Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»
Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором
Рассел Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограмм
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Элкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнолдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT
В Совете Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах
«Национальная медиа группа» снимет свою первую микродраму в вертикальному формате
В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони
Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
За год выросли доходы почти у половины российских риелторов
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики

О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал

Фото: His Majesty’s Government

О Ларри — 18-летнем коте, обитающем в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 — снимут документальный сериал, сообщает The Guardian. Производством займется Channel 4.

Ларри прибыл на Даунинг-стрит, 10 из приюта «Баттерси» в 2011 году и занял вакантную со времен кошки Сибил должность главного мышелова Кабинета министров.

В 2012 году Ларри чуть не лишился своего поста за «халатное отношение к обязанностям» (за все время службы он поймал лишь одну мышь), но сумел сохранить позицию. За 14 лет работы он повидал шестерых премьер-министров.

На официальной странице Ларри на сайте правительства Великобритании описаны его обязанности: «приветствовать гостей дома, проверять средства безопасности и испытывать антикварную мебель на пригодность для сна», «обдумывать решение проблемы с мышами».

Расскажите друзьям