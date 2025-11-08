О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал

О Ларри — 18-летнем коте, обитающем в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 — снимут документальный сериал, сообщает The Guardian. Производством займется Channel 4.
Ларри прибыл на Даунинг-стрит, 10 из приюта «Баттерси» в 2011 году и занял вакантную со времен кошки Сибил должность главного мышелова Кабинета министров.
В 2012 году Ларри чуть не лишился своего поста за «халатное отношение к обязанностям» (за все время службы он поймал лишь одну мышь), но сумел сохранить позицию. За 14 лет работы он повидал шестерых премьер-министров.
На официальной странице Ларри на сайте правительства Великобритании описаны его обязанности: «приветствовать гостей дома, проверять средства безопасности и испытывать антикварную мебель на пригодность для сна», «обдумывать решение проблемы с мышами».