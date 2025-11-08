Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Популяция рыси в Московской области выросла в 2,5 раза

Фото: Vladimircech/Freepik

Численность рысей в Московской области за последние годы увеличилась в 2,5 раза и достигла 80 особей, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на министерство экологии и природопользования Московской области.

Больше всего этих хищников водится в лесах Шаховского, Можайского, Одинцовского, Дмитровского, Талдомского, Волоколамского, Сергиево-Посадского округов, а также в Рузе, Истре, Клину, Луховицах, Шатуре и Лотошино.

Рост популяции привел к тому, что местные жители стали чаще встречать рысей в лесах. Хищники также начали нападать на домашних животных — собак и кошек. По мнению экспертов, это может быть связано с недостатком еды в дикой природе.

«Мы просто боимся. Мы боимся в лес ходить. Появилась рысь, которая мочит кошек и собак», — поделился житель деревни Никулино в Подольском районе.

Весной в Московской области пересчитали медведей. Всего их там живет 10–15 особей. Их численность не меняется на протяжении последних 20 лет. В отличие от рысей, медведей в Подмосковье видят крайне редко, в основном на границе с Тверской областью. Эти случаи носят единичный характер.

