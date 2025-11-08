Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
В Госдуму внесли законопроект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ всего по двум предметам

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Эксперимент со сдачей школьниками, поступающими после 9 класса в техникумы и колледжи, всего двух выпускных экзаменов, предложили продлить и расширить. Соответствующий законопроект сегодня поступил на рассмотрение в Госдуму.

В марте был принят закон, согласно которому в трех регионах — Москве, Петербурге и Липецкой области — девятиклассники, желающие поступать в техникумы или колледжи, должны сдавать обязательные ОГЭ только по русскому языку и математике. Для тех, кто планирует идти в десятый класс, сохраняется прежнее правило: четыре экзамена (русский язык, математика и два предмета по выбору).

Новый законопроект предполагает продление этого эксперимента до 2029 года и распространение его на большее число регионов. В список предлагается добавить Республику Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Недавно Минобрнауки России выступило с другой инициативой, касающейся уже высшего образования. Министерство предложило запретить прием на платные места в вузах абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 50. Предлагается также установить предельное число коммерческих мест в вузах.

