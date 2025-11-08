В Госдуму внесли законопроект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ всего по двум предметам

В марте был принят закон, согласно которому в трех регионах — Москве, Петербурге и Липецкой области — девятиклассники, желающие поступать в техникумы или колледжи, должны сдавать обязательные ОГЭ только по русскому языку и математике. Для тех, кто планирует идти в десятый класс, сохраняется прежнее правило: четыре экзамена (русский язык, математика и два предмета по выбору).