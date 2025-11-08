В России 44 города с дефисом в названии

Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Названия 44 российских городов состоят из двух частей, разделенных дефисом, подсчитал Росреестр для «РИА Новостей».

В число таких населенных пунктов входят Ак-Довурак в республике Тыва, Анжеро-Судженск в Кемеровской области, Ачхой-Мартан в Чеченской республике, Гусь-Хрустальный во Владимирской области, Лосино-Петровский в Московской области.

Это не первое подобное исследование ведомства. Ранее Росреестр выяснил, что в России находятся 8 городов и 350 деревень, в названии которых фигурируют имена.

В перечень городов вошли: Владимир (Владимирская область), Артем (Приморский край), Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область).

Отдельный список был составлен для населенных пунктов с самыми смешными названиями. В него вошли Киска, Веселая Жизнь, Терпишка и Плясово-Китаево. Больше всего забавных топонимов в Воронежской лбласти — целых 22: Хреновище, Ендовище, Добневка, Дракино, Гнилуша, Тройня, Пирамиды, Чулок и другие.

