В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»

С 14 по 16 ноября на Исторической сцене Большого театра после 100-летнего перерыва зрители снова смогут увидеть балет «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова. Спектакль войдет в программу одноактных балетов вместе с «Петрушкой» и «Жар-птицей» Михаила Фокина, которые вошли в репертуар театра минувшим летом, пишет пресс-служба.

Музыкальным руководителем постановки стал Валерий Гергиев. В качестве балетмейстера-постановщика выступает Андрис Лиепа, прославившийся не только как танцовщик, но и как реставратор наследия эпохи «Русских сезонов». Сценографию и костюмы создали Анна Нежная и Анатолий Нежный.

«“Шехеразада” — это практически самый настоящий драмбалет. В каком-то первозданном понимании. Как до известной степени провозвестником модерна является ряд сцен в “Жар-птице”. Для “Шехеразады” мы восстановили занавес Валентина Серова. Папа [Народный артист СССР, премьер балета Большого театра Марис Лиепа] привозил интересные буклеты, купленные на аукционах. И в одном из них я нашел эскиз и показал его нашему художнику, Анатолию Нежному. На основе этого эскиза мы сделали супер-занавес», — отметил Андрис Лиепа.

15 и 16 ноября в 12:00 дирижировать будет гендиректор театра Валерий Гергиев, а 14 ноября в 19:00 и 16 ноября в 18:00 — Алексей Богорад. В премьерных показах задействованы Алена Ковалева, Мария Кошкарева, Екатерина Крысанова, Элеонора Севенард, Юлия Степанова (Зобеида), Артемий Беляков, Дмитрий Выскубенко, Владислав Лантратов, Денис Родькин, Игорь Цвирко (Золотой раб), Никита Еликаров, Юрий Островский, Андрей Ситников, Егор Хромушин (Шахрияр), Иван Алексеев, Юрий Островский, Камиль Янгуразов (Шахзейман); Андрей Кошкин, Сергей Кузьмин, Александр Смольянинов, Григорий Чапаев, Егор Шарков (Главный евнух).

«Шехеразада» — балет по сюжету сказки «О царе Шахриаре и его брате» из сборника «Тысяча и одна ночь». Она рассказывает о царевне Шахерезаде, освободившей от смерти молодых жен Шахрияра. Балет поставил Михаил Фокин на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова «Шехеразада». Премьера состоялась 4 июня 1910 года в «Гранд-Опере», спектакль был создан в «Русских сезонах» Сергея Дягилева.

