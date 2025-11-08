В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми

Вчера на стриминговом сервисе Apple TV вышли первые два эпизода сериала «Из многих» («Pluribus») — нового проекта Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Зрители заметили в финальных титрах указание, что шоу было полностью сделано людьми. На это обратило внимание издание Deadline.
После списка благодарностей от продюсеров в титрах появилась надпись: «Этот сериал был создан людьми». Такое замечание перекликается с постапокалиптическим сюжетом сериала, в котором все люди счастливы. Лишь главная героиня Кэрол (Риа Сихорн) — «самый несчастный человеке на земле», который призван «спасти мир от счастья».
Ранее в интервью Гиллиган резко высказывался против использования нейросетей в кино. «Я не использовал ChatGPT, потому что до сих пор никто не приставлял дробовик к моей голове, чтобы заставить меня это сделать. Я никогда не буду его использовать. Без обид на тех, кто это делает», — сказал режиссер. Он также отметил, что разрабатывал идею сериала 8–10 лет назад и тогда об искусственном интеллекте даже не задумывался.
Пару дней назад за использование ИИ раскритиковали компанию Coca-Cola. Рождественская реклама стал второй попыткой бренда заменить традиционных аниматоров нейросетью. В видеоролике по улицам сказочного городка едет знаменитый красный грузовик с газировкой, и его встречают антропоморфные животные.