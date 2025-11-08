В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми

Ранее в интервью Гиллиган резко высказывался против использования нейросетей в кино. «Я не использовал ChatGPT, потому что до сих пор никто не приставлял дробовик к моей голове, чтобы заставить меня это сделать. Я никогда не буду его использовать. Без обид на тех, кто это делает», — сказал режиссер. Он также отметил, что разрабатывал идею сериала 8–10 лет назад и тогда об искусственном интеллекте даже не задумывался.