Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс

Фото: @oliviarodrigo

Министерство внутренних дел США совместно с аккаунтом Белого дома опубликовало в соцсетях видео с призывом к нелегальным иммигрантам добровольно депортироваться. Ролик сопровождался песней Оливии Родриго «All-American Bitch». Девушка резко ответила на использование ее композиции.

В публикации говорилось: «УЕЗЖАЙТЕ СЕЙЧАС и депортируйтесь добровольно с помощью приложения CBP Home. Если вы этого не сделаете, вам придется столкнуться с последствиями».

«Никогда не используйте мои песни для продвижения своей расистской, полной ненависти пропаганды», — ответила Родриго в комментариях к посту. Вскоре после ее реакции видеоролик удалили.

Год назад Родриго уже столкнулась с похожей ситуацией. Ее песню «deja vu» использовали в тикток-аккаунте Дональда Трампа. После его победы на выборах там появилось видео с подписью: «И вдруг слова „Я избранный президент“ вырвались из моего рта…» — и на фоне звучал трек 2021 года. Певица написала в комментариях: «Фу, никогда больше не используй мою музыку» — и удалила композицию из тиктока.

