Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс

Год назад Родриго уже столкнулась с похожей ситуацией. Ее песню «deja vu» использовали в тикток-аккаунте Дональда Трампа. После его победы на выборах там появилось видео с подписью: «И вдруг слова „Я избранный президент“ вырвались из моего рта…» — и на фоне звучал трек 2021 года. Певица написала в комментариях: «Фу, никогда больше не используй мою музыку» — и удалила композицию из тиктока.