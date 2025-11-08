Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мэдиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»

Режиссер «Орудий» Зак Креггер в интервью The Hollywood Reporter поделился, как проходил кастинг на роль злодейки тети Глэдис. Постановщик отметил, что именно от этой героини зависел успех фильма. «Если бы этот персонаж не выстрелил, то и фильм бы не выстрелил», — говорит он.
Креггер вместе со своим кастинг-директором составил список потенциальных претендентов на роль, среди них была и Мерил Стрип. «Я подумал: „Она замечательная актриса, но привлечет слишком много внимания в фильме“».
Когда Креггер добрался до Эми Мэдиган, то понял, что она — именно так, кого он искал. Впервые он увидел актрису в «Поле чудес» и с тех пор остался ее поклонником.
«Каждый раз, когда Эми появлялась на экране, я был словно ослеплен — и никогда не понимал, почему она так редко снимается. Когда ее имя всплыло, я подумал: „Она может это сделать. Она потрясающая. Она просто идеально справится“», - сказал Креггер.
Режиссер познакомился с актрисой в кафе в Малибу и быстро нашел с ней общий язык. Прошли месяцы, прежде чем ее утвердили на роль. «Зак не был уверен, нужен ли начальству кто-то с громким именем», — говорит муж Эми Эд Харрис. «Эми была очень терпелива. Она действительно хотела сыграть эту героиню», - добавляет он.
«Когда Мэдиган получила роль и пришла на первую полную репетицию в гриме и костюме, Креггер сказал: "Чувак, я плакал"», — говорит Харрис.
Впервые увидев ее в образе, партнер Эми Джош Бролин тоже расчувствовался: «Это напомнило мне времена, когда актеры по-настоящему экспериментировали и шли на результат, не заботясь ни о своем эго, ни о внешности. Она из таких. Это говорит само за себя: нужно выбирать правильных актеров, которые будут интересно играть роли, независимо от того, на каком этапе своей карьеры они находятся», — сказал он.
Роль в «Орудиях» стала первой яркой ролью Эми за много лет. «Я всем говорила: „Эй, я буду играть эту дикую женщину“», — делится она. Ее образ — размазанный клоунский макияж, ее каштановый парик, открывающий лоб, ее угрожающе быстрая речь — разлетелся по всем соцсетям. В прошлом месяце на Reddit появились ветки, посвященные сборке идеального костюма Глэдис на Хэллоуин.
Сама актриса призналась, что «шокирована» той любовью, которая охватила интернет. Мэдиган призналась, что после успеха картины к ней начали поступать предложения о съемках в других проектах, однако она уже отказалась от двух, потому что «подходит к этому слишком ответственно».
Сейчас Креггер работает над приквелом «Орудий», который посвятят Глэдис. «Я бы с удовольствием снова побывала в голове Зака, но посмотрим, получится ли», — отметила Мэдиган.
«Орудия» вышли в мировой прокат 8 августа. По сюжету в небольшом городке Мейбрук, штат Пенсильвания, случилось страшное. Камеры зафиксировали, как в 2.17 ночи семнадцать детей встали с кроватей, вышли из дома и убежали в неизвестном направлении, странно раскинув руки. Остался только тихоня Алекс Лилли, который утверждает, что не в курсе случившегося.
Родители считают виновной молодую учительницу Джастин Ганди: все дети были из ее класса. Девушка хочет пообщаться с Алексом. Когда она приезжает к его дому, то видит, что все окна закрыты газетами, а внутри кто-то сидит на диване и не двигается. Мисс Ганди напугана, но настроена докопаться до истины. Параллельно расследование ведет отец одного из пропавших детей.