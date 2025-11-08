Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»

В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»
В титрах сериала «Из многих» указали, что он полностью сделан людьми
Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»
Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»
Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»
Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором
Рассел Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограмм
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Элкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнолдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT
В Совете Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах
«Национальная медиа группа» снимет свою первую микродраму в вертикальному формате
В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони
Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
За год выросли доходы почти у половины российских риелторов
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года

Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мадиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»

Фото: Warner Bros.

Режиссер «Орудий» Зак Креггер в интервью The Hollywood Reporter поделился, как проходил кастинг на роль злодейки тети Глэдис. Постановщик отметил, что именно от этой героини зависел успех фильма. «Если бы этот персонаж не выстрелил, то и фильм бы не выстрелил», — говорит он.

Креггер вместе со своим кастинг-директором составил список потенциальных претендентов на роль, среди них была и Мерил Стрип. «Я подумал: „Она замечательная актриса, но привлечет слишком много внимания в фильме“».

Когда Креггер добрался до Эми Мадиган, то понял, что она — именно та, кого он искал. Впервые он увидел актрису в «Поле чудес» и с тех пор остался ее поклонником. 

«Каждый раз, когда Эми появлялась на экране, я был словно ослеплен и никогда не понимал, почему она так редко снимается. Когда ее имя всплыло, я подумал: „Она может это сделать. Она потрясающая. Она просто идеально справится“», — сказал Креггер.

Режиссер познакомился с актрисой в кафе в Малибу и быстро нашел с ней общий язык. Прошли месяцы, прежде чем ее утвердили на роль. «Зак не был уверен, нужен ли начальству кто-то с громким именем», — говорит муж Эми Эд Харрис. «Эми была очень терпелива. Она действительно хотела сыграть эту героиню», — добавляет он.

«Когда Мадиган получила роль и пришла на первую полную репетицию в гриме и костюме, Креггер сказал: „Чувак, я плакал“», — говорит Харрис.

Впервые увидев ее в образе, партнер Эми Джош Бролин тоже расчувствовался: «Это напомнило мне времена, когда актеры по-настоящему экспериментировали и шли на результат, не заботясь ни о своем эго, ни о внешности. Она из таких. Это говорит само за себя: нужно выбирать правильных актеров, которые будут интересно играть роли, независимо от того, на каком этапе своей карьеры они находятся», — сказал он.

Роль в «Орудиях» стала первой яркой ролью Эми за много лет. «Я всем говорила: „Эй, я буду играть эту дикую женщину“», — делится она. Ее образ — размазанный клоунский макияж, ее каштановый парик, открывающий лоб, ее угрожающе быстрая речь — разлетелся по всем соцсетям. В прошлом месяце на Reddit появились ветки, посвященные сборке идеального костюма Глэдис на Хэллоуин.

Сама актриса призналась, что шокирована той любовью, которая охватила интернет. Мадиган призналась, что после успеха картины к ней начали поступать предложения о съемках в других проектах, однако она уже отказалась от двух, потому что «подходит к этому слишком ответственно».

Сейчас Креггер работает над приквелом «Орудий», который посвятят Глэдис. «Я бы с удовольствием снова побывала в голове Зака, но посмотрим, получится ли», — отметила Мадиган.

«Орудия» вышли в мировой прокат 8 августа. По сюжету в небольшом городке Мейбрук, штат Пенсильвания, случилось страшное. Камеры зафиксировали, как в 2.17 ночи семнадцать детей встали с кроватей, вышли из дома и убежали в неизвестном направлении, странно раскинув руки. Остался только тихоня Алекс Лилли, который утверждает, что не в курсе случившегося.

Родители считают виновной молодую учительницу Джастин Ганди: все дети были из ее класса. Девушка хочет пообщаться с Алексом. Когда она приезжает к его дому, то видит, что все окна закрыты газетами, а внутри кто-то сидит на диване и не двигается. Мисс Ганди напугана, но настроена докопаться до истины. Параллельно расследование ведет отец одного из пропавших детей.

Расскажите друзьям