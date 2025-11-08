Новогодние каникулы в 2025–2026 годах станут самыми длинными за 12 лет

Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми продолжительными за последние 12 лет, подсчитали эксперты «РИА Новостей». В 2025–2026 году отдых продлится целых 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января включительно.
В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2013 году. С тех пор продолжительность новогодних выходных, как правило, составляла 10 или 11 дней.
На последней неделе уходящего года россиянам предстоит отработать всего два дня — 29 и 30 декабря, понедельник и вторник. Уже в среду, 31 декабря, все уйдут отдыхать и вернутся к работе только в понедельник, 12 января.
Недавно специалисты РЭУ имени Плеханова выяснили, что приготовление новогоднего салата «Оливье» обойдется россиянам в среднем на 17% дороже, чем в предыдущем году. 1,2 килограмм салата будет стоить примерно 434 рубля, а в Москве — и вовсе 519 рублей.