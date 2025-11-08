Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»

Журналист издания IGN на премьере пятого сезона «Очень странных дел» спросил актера Гейтена Матараццо, сыгравшего Дастина, о недавнем переносе даты выхода Grand Theft Auto VI.
На вопрос: «Ты видел, что выход GTA 6 отложили?» — Матараццо отреагировал с юмором: «Ну конечно, отложили. Ребят, у нас же вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI. У нас выйдут первые пять сезонов [„Очень странных дел“], а потом уже GTA VI».
Чтобы подчеркнуть, насколько затянулось ожидание, он сделал акцент на своем возрасте: «Мне было 11 лет, когда вышла GTA V. А сейчас я уже взрослый. Мне уже за двадцать».
Тем не менее, Матараццо выразил поддержку решению разработчиков, и отметил, что главное — качество игры. «Лучше уж пусть она будет хорошей. Я лучше подожду, пусть уж откладывают. Мы будем здесь, когда она выйдет».