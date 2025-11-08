Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мэдиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»

Фото: Netflix

Журналист издания IGN на премьере пятого сезона «Очень странных дел» спросил актера Гейтена Матараццо, сыгравшего Дастина, о недавнем переносе даты выхода Grand Theft Auto VI.

Изначально релиз GTA VI был намечен на осень 2025 года, затем его сдвинули на 26 мая 2026 года. Вчера Rockstar Games объявила новую дату — 19 ноября 2026 года.

На вопрос: «Ты видел, что выход GTA 6 отложили?» — Матараццо отреагировал с юмором: «Ну конечно, отложили. Ребят, у нас же вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI. У нас выйдут первые пять сезонов [„Очень странных дел“], а потом уже GTA VI».

Видео: IGN

Чтобы подчеркнуть, насколько затянулось ожидание, он сделал акцент на своем возрасте: «Мне было 11 лет, когда вышла GTA V. А сейчас я уже взрослый. Мне уже за двадцать».

Тем не менее, Матараццо выразил поддержку решению разработчиков, и отметил, что главное — качество игры. «Лучше уж пусть она будет хорошей. Я лучше подожду, пусть уж откладывают. Мы будем здесь, когда она выйдет».

