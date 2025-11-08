Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»

Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мэдиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Оливия Родриго потребовала Белый дом не использовать ее песню «All-American Bitch» в рилс
Гейтен Матараццо о задержке GTA VI: «У нас уже вышел целый сериал, пока мы дожидаемся GTA VI»
Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»
Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором
Рассел Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограмм
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Элкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнолдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT
В Совете Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах
«Национальная медиа группа» снимет свою первую микродраму в вертикальному формате
В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони
Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
За год выросли доходы почти у половины российских риелторов
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга

Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»

Фото: @rei.ami

Рей Ами и Ю Джи-ён, подарившие голос героине Зоуи в мультфильме «Кей-поп-охотницы на демонов», опубликовали в тиктоке свои реакции на объявление номинантов 68-й премии «Грэмми».

Поводом для празднования стала номинация саундтрека мультфильма песни «Golden» группы Huntr/x сразу в нескольких категориях: «Песня года», «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа», «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и «Лучшая ремикшированная запись».

Рей Ами исполняла вокальные и рэп-партии Зоуи в песнях «Golden», «How It’s Done», «WhatIt Sounds Like» и «Takedown». Для нее «Golden» — первая номинация на «Грэмми». В тиктоке певица опубликовала фотографию со звонка с близкими. На ней она плачет после объявления списков.

Видео: @rei.ami

Свою видео-реакцию опубликовала и Ю Джи-ён, отвечавшая за разговорную речь Зоуи. На записи она радуется успеху коллег в компании друзей.

Видео: @jiyoung4yoo

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел в июне и стал самым просматриваемым в истории Netflix — всего за два месяца он набрал 236 млн просмотров. В центре сюжета — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Недавно стало известно, что сиквел проекта выйдет в 2029 году.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix