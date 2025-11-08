Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»

Рей Ами исполняла вокальные и рэп-партии Зоуи в песнях «Golden», «How It’s Done», «WhatIt Sounds Like» и «Takedown». Для нее «Golden» — первая номинация на «Грэмми». В тиктоке певица опубликовала фотографию со звонка с близкими. На ней она плачет после объявления списков.