Актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов» отреагировали на номинацию «Golden» на «Грэмми»

Рей Ами и Ю Джи-ён, подарившие голос героине Зоуи в мультфильме «Кей-поп-охотницы на демонов», опубликовали в тиктоке свои реакции на объявление номинантов 68-й премии «Грэмми».
Поводом для празднования стала номинация саундтрека мультфильма песни «Golden» группы Huntr/x сразу в нескольких категориях: «Песня года», «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа», «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и «Лучшая ремикшированная запись».
Рей Ами исполняла вокальные и рэп-партии Зоуи в песнях «Golden», «How It’s Done», «WhatIt Sounds Like» и «Takedown». Для нее «Golden» — первая номинация на «Грэмми». В тиктоке певица опубликовала фотографию со звонка с близкими. На ней она плачет после объявления списков.
Свою видео-реакцию опубликовала и Ю Джи-ён, отвечавшая за разговорную речь Зоуи. На записи она радуется успеху коллег в компании друзей.
Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел в июне и стал самым просматриваемым в истории Netflix — всего за два месяца он набрал 236 млн просмотров. В центре сюжета — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Недавно стало известно, что сиквел проекта выйдет в 2029 году.