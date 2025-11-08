Лора Дерн о возвращении к роли Ренаты Клейн в шоу «Большая маленькая ложь»: «Это настоящее счастье»

Лора Дерн сообщила, что рада вновь сыграть бизнесвумен Ренату Клейн в третьем сезоне сериала «Большая маленькая ложь». Актриса назвала эту роль «настоящим счастьем для актрисы», пишет Variety.
Дерн сравнивает этот киноопыт со своим прорывом в фильме Александра Пэйна «Гражданка Рут». Звезда фильма «Виноваты звезды» называет обеих героинь «настолько необычными, что не знаешь, куда они тебя приведут».
«С Ренатой я "не могу быть главной" — героиня сама управляет мной. И мне это нравится», — призналась Дерн.
Победительница премии «Оскар» добавила, что работа с Николь Кидман, Риз Уизерспун и другими актерами и режиссерами делает съемочный процесс еще более приятным.
«Я работаю с лучшими подругами, с самыми лучшими женщинами на свете. Мне так повезло», — отметила Дерн.
HBO начал работу над третьим сезоном сериала «Большая маленькая ложь» в сентябре. Cценарий к первому эпизоду шоу напишет Франческа Слоун («Мистер и миссис Смит»). Она также выступит исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Э.Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун, которые вернутся к своим ролям.
Об участии в проекте Шейлин Вудли и Зои Кравиц, пока неизвестно. Дата выхода сериала и подробности сюжета также держатся в секрете.
Премьера «Большой маленькой лжи» состоялась 19 февраля 2017 года. Сериал основан на одноименном романе Лианы Мориарти. В нем рассказывается о женщинах, чьи жизни переплетаются после загадочного убийства на благотворительном вечере в школе. Второй сезон вышел в 2019 году.
Слухи о продолжении ходили с 2020 года. Во время интервью для подкаста «Jam Nation» на iHeart Radio Николь Кидман сообщила, что автор романа, по которому были сняты первый и второй сезоны «Большой маленькой лжи», Лиана Мориарти работает над продолжением истории. Актриса рассказала, что новая книга и ляжет в основу третьего сезона шоу от HBO.