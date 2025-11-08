Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей

В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором
Рассел Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограммов
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Олкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнольдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT
В Совете Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах
«Национальная медиа группа» снимет свою первую микродраму в вертикальному формате
В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони
Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
За год выросли доходы почти у половины российских риелторов
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей

Фото: «Газпром-Медиа»

«Алиса в Стране чудес» собрала 1 млрд рублей в российском прокате. Это произошло на 17-й день проката — лента вышла в кино 23 октября. Об этом свидетельствуют данные системы ЕАИС.

Картина стала восьмым фильмом в этом году, покорившим данную отметку. За этот год таких же сборов добились ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист: Первый богатырь», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2. Дед», «Кракен», «Август» и «Горыныч».

В главной роли новой экранизации сказки Льюиса Кэрролла на стихи Владимира Высоцкого снялась Анна Пересильд. По сюжету пятнадцатилетняя Алиса попадает в Страну чудес, где время остановилось и солнце не садится. Там она встречает близких и друзей, которые ее не узнают. Чтобы вернуться домой, героине предстоит пройти череду испытаний: море собственных слез, опасный лес и лавину, а заодно найти любовь и спасти волшебный мир от катастрофы.

В ленте также сыграли Паулина Андреева, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие.  Режиссером выступил Юрий Хмельницкий («Лед-3», «Роман»).

В соцсетях на фильм обрушилась волна хейта. Зрителям не понравилась ни игра 16-летней Анны Пересильд, ни переиначенный сюжет. За что россияне невзлюбили ленту можно прочитать здесь.

