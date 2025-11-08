Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей

В главной роли новой экранизации сказки Льюиса Кэрролла на стихи Владимира Высоцкого снялась Анна Пересильд. По сюжету пятнадцатилетняя Алиса попадает в Страну чудес, где время остановилось и солнце не садится. Там она встречает близких и друзей, которые ее не узнают. Чтобы вернуться домой, героине предстоит пройти череду испытаний: море собственных слез, опасный лес и лавину, а заодно найти любовь и спасти волшебный мир от катастрофы.