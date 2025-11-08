Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей

«Алиса в Стране чудес» собрала 1 млрд рублей в российском прокате. Это произошло на 17-й день проката — лента вышла в кино 23 октября. Об этом свидетельствуют данные системы ЕАИС.
Картина стала восьмым фильмом в этом году, покорившим данную отметку. За этот год таких же сборов добились ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист: Первый богатырь», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2. Дед», «Кракен», «Август» и «Горыныч».
В главной роли новой экранизации сказки Льюиса Кэрролла на стихи Владимира Высоцкого снялась Анна Пересильд. По сюжету пятнадцатилетняя Алиса попадает в Страну чудес, где время остановилось и солнце не садится. Там она встречает близких и друзей, которые ее не узнают. Чтобы вернуться домой, героине предстоит пройти череду испытаний: море собственных слез, опасный лес и лавину, а заодно найти любовь и спасти волшебный мир от катастрофы.
В ленте также сыграли Паулина Андреева, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие. Режиссером выступил Юрий Хмельницкий («Лед-3», «Роман»).
В соцсетях на фильм обрушилась волна хейта. Зрителям не понравилась ни игра 16-летней Анны Пересильд, ни переиначенный сюжет. За что россияне невзлюбили ленту можно прочитать здесь.