Милли Бобби Браун на фоне слухов о конфликте заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором

Милли Бобби Браун в интервью Extra рассказала, что ей «повезло», что ее партнером на съемках «Очень странных дел» был Дэвид Харбор. Актриса отметила, что экранный отец был в ее жизни на протяжении почти 10 лет с момента премьеры сериала на Netflix.
«Это было потрясающе. Нам так повезло, что мы есть друг у друга. Это шоу так много значит для нас обоих и для всех присутствующих», — сказала Браун.
Ранее СМИ писали, что актриса подала жалобу на Харбора, обвинив его в «издевательствах и преследовании». По данным Daily Mail, Браун обратилась в суд еще до начала съемок последнего сезона, после чего Netflix провел внутреннее расследование, результаты которого остаются неизвестными. Однако подтверждения этой информации ни от стримингового сервиса, ни от актеров не было.
На премьере финального сезона «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор положили конец слухам о конфликте. На красной дорожке в Лос-Анджелесе они обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам.
В соцсетях задаются вопросом, была ли вся история выдумкой СМИ или же Netflix специально попросил актеров скрыть правду, чтобы они не испортили своим скандалом премьеру.
В сериале Милли Бобби Браун играет приемную дочь персонажа Дэвида Харбора — его герой шериф Джим Хоппер берет под опеку девочку с суперспособностями по имени Джейн. Пятый и последний сезон «Очень странных дел» выйдет в ноябре. Премьера первой части запланирована на 26 ноября, а второй — на 25 декабря. Финальный эпизод покажут 31 декабря.