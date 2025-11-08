Режиссер Зак Креггер рассказал, почему выбрал Эми Мэдиган на роль тети Глэдис в «Орудиях»
Рассел Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограмм

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Рассел Кроу в интервью People поделился, что после окончания съемок фильма «Нюрнберг» (2025) сбросил 25 килограмм. Год назад он весил 126 килограмм, а теперь — 100,9 килограмма. 

Актер признался, что ему удалось скинуть вес, потому что он стал меньше пить алкоголя. Кроу отметил, что раньше был «большим сторонником того, чтобы выпить».

«Теперь я стараюсь не употреблять спиртное просто так. Если я решу выпить бокал вина за ужином, это будет действительно хорошее вино», — сказал он.

Актеры часто худеют и из-за ролей в кино. Например, Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма ради роли Джокера, Дуэйн Джонсон — 14 килограммов из-за участия в фильме «Lizard Music». Чарли Ханнам потерял 15 килограммов при подготовке к роли Эда Гейна в сериале «Монстр» .

«Нюрнберг» вышел в прокат 7 ноября. В центре сюжета ― американский психиатр Дуглас Келли, которому предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. В процессе врачом овладевает идея понять природу зла, и он начинает тесную дружбу с правой рукой Гитлера Германом Герингом (Рассел Кроу). В ленте также снялись Рами Малек, Майкл Шеннон, Лео Вудолл, Ричард Э.Грант, Джон Слэттери, Марк О’Брайен, Колин Хэнкс, Лидия Пекэм и Ренн Шмидт.

