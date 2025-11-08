В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза

По Москве проехал праздничный поезд Деда Мороза. 9 ноября главный зимний волшебник страны сядет в состав у себя на родине, в Великом Устюге, и отправится во Владивосток. После этого начнется его пятое большое путешествие по 70 городам России.
По данным РЖД, 8 ноября с 7:10 до 7:50 поезд Деда Мороза можно было увидеть и сфотографировать на Московском центральном кольце. С 11:40 до 18:00 часов его можно будет «поймать» на участке «Мытищи — Данилов» Ярославского направления.
Состав состоит из двух десятков вагонов, среди которых точно можно найти новогодние развлечения на любой вкус. Маршрут и расписание остановок РЖД обещает опубликовать 9 ноября. В 2024–2025 годах поезд посетил более 60 городов, преодолев почти 30 тыс. километров за 54 дня.
Сейчас в столице наблюдается аномально теплая погода. На улице нет снега, а температура воздуха днем составляет около 8-10 градусов — это выше нормы почти на 7 градусов.