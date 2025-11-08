В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза

Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
Рассел Кроу рассказал, как смог за год похудеть на 25 килограммов
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря
Тони Коллетт и Милли Олкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»
Райан Рейнольдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT
В Совете Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах
«Национальная медиа группа» снимет свою первую микродраму в вертикальному формате
В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони
Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
За год выросли доходы почти у половины российских риелторов
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам

В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

По Москве проехал праздничный поезд Деда Мороза. 9 ноября главный зимний волшебник страны сядет в состав у себя на родине, в Великом Устюге, и отправится во Владивосток. После этого начнется его пятое большое путешествие по 70 городам России.

По данным РЖД, 8 ноября с 7:10 до 7:50 поезд Деда Мороза можно было увидеть и сфотографировать на Московском центральном кольце. С 11:40 до 18:00 часов его можно будет «поймать» на участке «Мытищи — Данилов» Ярославского направления.

Видео: t.me/telerzd

Состав состоит из двух десятков вагонов, среди которых точно можно найти новогодние развлечения на любой вкус. Маршрут и расписание остановок РЖД обещает опубликовать 9 ноября. В 2024–2025 годах поезд посетил более 60 городов, преодолев почти 30 тыс. километров за 54 дня.

Сейчас в столице наблюдается аномально теплая погода. На улице нет снега, а температура воздуха днем составляет около 8-10 градусов — это выше нормы почти на 7 градусов.

Расскажите друзьям
Теги:
РЖД