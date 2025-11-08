В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Лукас Браво снимется с Эммой Робертс в ромкоме «A Murder Uncorked»

Фото: MTV Entertainment Studios

Лукас Браво («Эмили в Париже ») сыграет главную роль в романтической комедии «A Murder Uncorked» («Убийство раскрыто»). В ней также снимется Эмма Робертс («Мы — Миллеры»). Об этом пишет Deadline.

Фильм поставит Эри Сандел («Когда мы впервые встретились») по сценарию Карен МакКаллах, автора «Блондинки в законе». В основу ленты ляжет серия детективных романов Мишель Скотт. Продюсером картины станет Винсент Ньюман, работавший над «Мы — Миллеры».

Браво сыграет красавца Дерека, недавно унаследовавшего престижную винодельню в долине Напа. В ресторане он знакомится с Никки, недавно уволенной телевизионной актрисой, работающей официанткой.

Дерек предлагает Никки работу на винодельне. Но когда там происходит убийство, полиция подозревает Дерека, и теперь героям предстоит найти настоящего убийцу и сохранить их зарождающийся роман.

Съемки «A Murder Uncorked» должны начаться в 2026 году. В создании фильма поучаствует Contentious Media. Компания Luminosity Pictures займется международными продажами проекта.

