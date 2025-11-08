В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Вышел трейлер режиссерской версии фильма «Убить Билла». Премьера — 5 декабря

Фото: Miramax

Компания Lionsgate представила трейлер расширенной версии фильма режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла: Кровавая история целиком» («Kill Bill: The Whole Bloody Affair)», объединившей в себе обе части. Премьера в США ожидается 5 декабря.

«Я написал сценарий и снял „Убить Билла“ как один фильм, и я так рад дать фанатам возможность увидеть его в таком формате. Лучший способ посмотреть фильм — это кинотеатр с великолепной 70-миллиметровой или 35-миллиметровой пленкой. Кровь и кишки на большом экране во всей красе!» — говорил Тарантино.

Видео: Lionsgate

Дополнительно в релиз войдет ранее не публиковавшаяся 7,5-минутная анимационная сцена. Покажут ли полную версию картины в России, пока не уточняется.

«Убить Билла» изначально задумывался как один большой проект, однако из-за общей продолжительности более четырех часов его решили разделить на две отдельные части. Фильмы вышли с разницей в шесть месяцев, в октябре 2003-го и апреле 2004 года.

«Убить Билла. Часть 1» и «Убить Билла. Часть 2» рассказывают о наемной убийце по кличке Черная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лю, Дэвид Кэррадайн и Майкл Мэдсен.

В 2023 году Тарантино заявил, что не планирует снимать третью часть «Убить Билла». «Я не вижу причин для существования данного фильма», — отмечал постановщик.

