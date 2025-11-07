Тони Коллетт и Милли Олкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»

Австралийские актрисы Тони Коллетт («Реинкарнация», «Лестница») и Милли Олкок («Дом Дракона», «Сирены») снимутся в триллере «Hot Mother». Его выпустят продюсеры «Аноры», сообщил Deadline.
Лента расскажет о матери и дочери, которые отправляются на выходные в спа-салон, чтобы восстановить отношения. Их поездка превращается в борьбу за выживание, когда героини оказываются заперты в сауне, где никто не слышит их криков о помощи.
Съемки запланированы на 2026 год, они пройдут в Австралии. Руководить ими будет режиссер-дебютантка Люси Нокс. В основу фильма ляжет ее короткометражная работу, которая была представлена в 2020 году на Берлинале.
Продюсерами полнометражной картины станут Сара Шоу и Анна Маклиш из Carver Films, а также обладатель премии «Оскар» Алекс Коко из Rapt Films. Последний ранее работал над «Анорой» и «Проектом „Флорида“» Шона Бейкера.
«Люси — настоящий режиссер, и именно с такими режиссерами мне больше всего нравится работать. Благодаря нашим двум ведущим актрисам этот фильм будет широко показан по всему миру и представит новый, свежий взгляд на режиссуру», — прокомментировал Коко.
Коллетт и Джен Тернер выступят исполнительными продюсерами фильма под брендом Vocab Films. Коллетт. Руби Монетт-Медоу также будет исполнительным продюсером.
Производство фильма профинансируют компании Screen Australia и Screen NSW. Разработкой ленты займется VicScreen. Дистрибьютером «Hot Mother» выступит Maslow Entertainment.