Тони Коллетт и Милли Олкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»

Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
Райан Рейнольдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT
В Совет Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах
«Национальная медиа группа» снимет свою первую микродраму в вертикальному формате
В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони
Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
За год выросли доходы почти у половины российских риелторов
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»

Тони Коллетт и Милли Олкок сыграют мать и дочь в триллере «Hot Mother» от продюсеров «Аноры»

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Австралийские актрисы Тони Коллетт («Реинкарнация», «Лестница») и Милли Олкок («Дом Дракона», «Сирены») снимутся в триллере «Hot Mother». Его выпустят продюсеры «Аноры», сообщил Deadline.

Лента расскажет о матери и дочери, которые отправляются на выходные в спа-салон, чтобы восстановить отношения. Их поездка превращается в борьбу за выживание, когда героини оказываются заперты в сауне, где никто не слышит их криков о помощи.

Съемки запланированы на 2026 год, они пройдут в Австралии. Руководить ими будет режиссер-дебютантка Люси Нокс. В основу фильма ляжет ее короткометражная работу, которая была представлена в 2020 году на Берлинале.

Продюсерами полнометражной картины станут Сара Шоу и Анна Маклиш из Carver Films, а также обладатель премии «Оскар» Алекс Коко из Rapt Films. Последний ранее работал над «Анорой» и «Проектом „Флорида“» Шона Бейкера.

«Люси — настоящий режиссер, и именно с такими режиссерами мне больше всего нравится работать. Благодаря нашим двум ведущим актрисам этот фильм будет широко показан по всему миру и представит новый, свежий взгляд на режиссуру», — прокомментировал Коко.

Коллетт и Джен Тернер выступят исполнительными продюсерами фильма под брендом Vocab Films. Коллетт. Руби Монетт-Медоу также будет исполнительным продюсером.

Производство фильма профинансируют компании Screen Australia и Screen NSW. Разработкой ленты займется VicScreen. Дистрибьютером «Hot Mother» выступит Maslow Entertainment.

