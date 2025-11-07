Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
Райан Рейнольдс выпустит ремейк фильма Клинта Иствуда «Громила и скороход»

Кадр: The Malpaso Company

Американский актер и продюсер Райан Рейнольдс создаст ремейк фильма «Громила и скороход», в котором в 1974 году появился Клинт Иствуд. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Рейнольдс спродюсирует картину для Amazon MGM через свою компанию Maximum Effort. Он планирует сыграть в ней главную роль, а также участвует в написании сценария вместе с Энцо Милети и Скоттом Уилсоном (оба — «Фарго»).

Режиссером проекта станет Шейн Рид, смонтировавший «Дэдпула и Росомаху». Некоторые источники полагают, что в ремейке «Громилы и скорохода» Рейнольдс может воссоединиться со своим коллегой и другом Хью Джекманом.

«Громила и скороход» (фильм также известен под названиями «Громила и Попрыгунчик» и «Громобой и Быстроножка») рассказал о ветеране войны в Корее, который раньше промышлял ограблениями банков. Он вместе с компаньоном, беспечным экс-хиппи, решает разыскать спрятанные деньги, за которыми также охотятся его бывшие сообщники.

Главные роль в картине исполнили Клинт Иствуд и Джефф Бриджес. Режиссером ленты стал Майкл Чимино, для него «Громила и скороход» стал дебютной работой в качестве постановщика. Позднее Чимино снял такие фильмы как «Охотник на оленей» и «Врата рая».
 

