В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»

Фото: Manuelarosi/Wikimedia

В Канаде обнаружили считавшийся утерянным более 100 лет желтый бриллиант «Флорентиец», принадлежавший династии Габсбургов. Об этом сообщил The New York Times.

Драгоценный камень весом 137 карат хранился в банковском сейфе в течение десятков лет. По словам Карла фон Габсбурга-Лотрингена, его вывезли во время Второй мировой войны вместе с другими фамильными ценностями.

Во время правления императора Карла I «Флорентиец» находился в сокровищнице дворца Хофбург в Вене. Когда монарху пришлось уехать в Швейцарию, украшения Габсбургов тайно вывезли. Их местоположение с тех пор оставалось загадкой.

Слухи утверждали, что «Флорентиец» в итоге был украден. Также существовали версии, что камень распилили на мелкие фрагменты и продали. The Washington Post писала о пропаже бриллианта в 1921 году.

Как выяснилось, вдова Карла I прекрасно знала, где находится знаменитый бриллиант. Цита Бурбон-Пармская сама поместила его в банк вместе с другими сокровищами. Рассказала она об этом только двум сыновьям — Роберту и Родольфу.

Последняя императрица Австрии велела наследникам хранить информацию о местонахождении «Флорентийца» в течение 100 лет. Они не раскрыли тайну, даже когда мать вернулась в Европу в 50-х. Молчали они и после ее смерти в 1989 году.

Теперь же потомки императорской семьи поделились своим секретом. Они сказали, что хотят выставить «Флорентийца» в одном из музеев, чтобы его могла увидеть широкая публика. Продавать фамильную драгоценность они не будут.

Вице-канцлер и министр культуры Австрии Андреас Баблер инициировал «немедленную проверку», которая должна определить, принадлежит ли бриллиант государству. Британский историк Ричард Бассет считает, что это не так. «На момент принятия этих законов они находились за пределами Австрии», — пояснил он.

«Флорентиец» — один их крупнейших бриллиантов в мире и один из самых известных в европейской истории. Первое упоминание о нем зафиксировано в 1657 году: купец Жан-Батист Тавернье видел камень в сокровищнице герцогов из дома Медичи во Флоренции. От Медичи бриллиант перешел к Габсбургам.

Происхождение камня неизвестно. По одной версии, его купили португальцы у махараджи из Виджаянагары. По другой, бриллиант огранил ювелир Людовик ван Беркен для бургундского герцога Карла Смелого.
 

