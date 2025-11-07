Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
Мерил Стрип и Сигурни Уивер снимутся вместе с триллере «Полезные идиоты»

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американские актрисы Мерил Стрип и Сигурни Уивер снимутся вместе в триллере «Полезные идиоты». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит израильский режиссер Йозеф Сидар, известный по фильмам «Стратегия Оппенгеймера» с Ричардом Гиром и «Примечание». Он написал сценарий фильма вместе с Шахаром Бар-Оном.

Действие ленты развернется в Нью-Йорке, где живет журналистка Дайан Касл (Стрип). Она годами освещала рынок элитной недвижимости и разочаровалась в своем профиле, сожалея о том, что, возможно, не реализовала свой потенциал.

Однажды она узнает о продаже нового пентхауса и понимает, что история жизни покупателя, таинственного и влиятельного олигарха, может стать темой всей ее жизни. Дайан начинает расследование, вскоре сталкиваясь с коррупционной паутиной и множеством опасностей, которые начинают угрожать ей и всему ее окружению.

Финансированием и созданием фильма займется компания Fifth Season. Над проектом будут работать Чжан Чинь, Джонатан Кинг из Closer Media, обладатель «Оскара» Брюс Коэн («Красота по-американски») и Уильям Хорберг, а также Грэм Тейлор, Кристофер Слэгер и Дэн Гуандо.
 

