Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT

Фото: Jonathan Kemper/Unsplash

Семь исков от американских и канадских семей подали против компании OpenAI. В них говорится о случаях суицида из‑за взаимодействия с чат-ботом ChatGPT. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В четырех исках речь идет о суициде, в трех — о ментальных травмах. Истцы утверждают, что близкие впадали в тяжелые психологические состояния после продолжительных сеансов общения с чат-ботом.

Истцы обвинили OpenAI в подстрекательстве пользователей ChatGPT к суициду. Они настаивают на денежной компенсации и требуют внесения изменений в работу чат-бота. Среди них — автоматическое прекращение беседы при обсуждении способов суицида.

Недавно стало известно, что более миллиона человек каждую неделю рассказывают о суицидальных намерениях в разговоре с ChatGPT. Около 0,07% активных пользователей за неделю демонстрируют признаки проблем с ментальным здоровьем, связанных с психозом или манией.

